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В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания - РИА Новости, 13.03.2023
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12:45 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/evakuatsiya-1857499857.html
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания
Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:45
2023-03-13T12:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, произошло короткое замыкание в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали около 500 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания

Почти 500 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошло короткое замыкание в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали около 500 человек.
Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
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