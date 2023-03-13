https://ria.ru/20230313/evakuatsiya-1857499857.html
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания
Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:45
2023-03-13T12:45
2023-03-13T12:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, произошло короткое замыкание в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали около 500 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания
Почти 500 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за короткого замыкания
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошло короткое замыкание в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали около 500 человек.
Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
Глава Балашихи: предварительная причина пожара в ТЦ — короткое замыкание