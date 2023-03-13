https://ria.ru/20230313/evakuatsiya-1857499857.html

В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания

В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания - РИА Новости, 13.03.2023

В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за короткого замыкания

Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:45

2023-03-13T12:45

2023-03-13T12:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, произошло короткое замыкание в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали около 500 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.

https://realty.ria.ru/20221212/pozhar-1838154004.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия