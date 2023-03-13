https://ria.ru/20230313/ekoturizm-1857599373.html

На территории заповедников запретят строить жилые дома

На территории заповедников запретят строить жилые дома - РИА Новости, 13.03.2023

На территории заповедников запретят строить жилые дома

Законопроект о развитии экотуризма запрещает создание новых объектов жилья на территории заповедников, заявила директор департамента государственной политики и... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:33

2023-03-13T17:33

2023-03-13T17:34

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о развитии экотуризма запрещает создание новых объектов жилья на территории заповедников, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова. "Наш законопроект категорически запрещает создание новых объектов индивидуального жилищного строительства", – подчеркнула Маканова на пресс-конференции. Также, по ее словам, законопроект вводит запрет на увеличение или изменение границ специально выделенных участков хозяйственного использования заповедников. "Это единственное зонирование в рамках заповедников, где может вестись в том числе и рекреационная деятельность, но, поскольку правовой режим охраны заповедника является самым жестким, мы ограничиваем любую возможность расширения этих зон", – пояснила Маканова. Кроме того, в новом законе впервые прописана необходимость установления правил безопасности туризма на ООПТ. "Этот вопрос чаще всего поднимался в отношении таких территорий, как нацпарк "Приэльбрусье", Сочинский нацпарк, где у нас расположены горнолыжные курорты. Эксплуатируются, как правило, горнолыжные трассы и подъемники частными инвесторами, но вместе с тем этот вопрос актуален для всех территорий", – добавила Маканова. 21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ был одобрен во втором чтении Госдумой в начале марта этого года. Он должен заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на ООПТ.

https://ria.ru/20230303/zapovedniki-1855564910.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, заповедники, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)