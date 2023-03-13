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На территории заповедников запретят строить жилые дома - РИА Новости, 13.03.2023
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Туризм
 
17:33 13.03.2023 (обновлено: 17:34 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ekoturizm-1857599373.html
На территории заповедников запретят строить жилые дома
На территории заповедников запретят строить жилые дома - РИА Новости, 13.03.2023
На территории заповедников запретят строить жилые дома
Законопроект о развитии экотуризма запрещает создание новых объектов жилья на территории заповедников, заявила директор департамента государственной политики и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:33
2023-03-13T17:34
туризм
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туристы
заповедники
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о развитии экотуризма запрещает создание новых объектов жилья на территории заповедников, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова. "Наш законопроект категорически запрещает создание новых объектов индивидуального жилищного строительства", – подчеркнула Маканова на пресс-конференции. Также, по ее словам, законопроект вводит запрет на увеличение или изменение границ специально выделенных участков хозяйственного использования заповедников. "Это единственное зонирование в рамках заповедников, где может вестись в том числе и рекреационная деятельность, но, поскольку правовой режим охраны заповедника является самым жестким, мы ограничиваем любую возможность расширения этих зон", – пояснила Маканова. Кроме того, в новом законе впервые прописана необходимость установления правил безопасности туризма на ООПТ. "Этот вопрос чаще всего поднимался в отношении таких территорий, как нацпарк "Приэльбрусье", Сочинский нацпарк, где у нас расположены горнолыжные курорты. Эксплуатируются, как правило, горнолыжные трассы и подъемники частными инвесторами, но вместе с тем этот вопрос актуален для всех территорий", – добавила Маканова. 21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ был одобрен во втором чтении Госдумой в начале марта этого года. Он должен заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на ООПТ.
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туризм, новости - туризм, туристы, заповедники, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, заповедники, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
На территории заповедников запретят строить жилые дома

Минприроды: закон об экотуризме запретит строительство новых жилых домов на ООПТ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХолмы Самаровского чугаса в Ханты-Мансийске
Холмы Самаровского чугаса в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о развитии экотуризма запрещает создание новых объектов жилья на территории заповедников, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.
"Наш законопроект категорически запрещает создание новых объектов индивидуального жилищного строительства", – подчеркнула Маканова на пресс-конференции.
Также, по ее словам, законопроект вводит запрет на увеличение или изменение границ специально выделенных участков хозяйственного использования заповедников. "Это единственное зонирование в рамках заповедников, где может вестись в том числе и рекреационная деятельность, но, поскольку правовой режим охраны заповедника является самым жестким, мы ограничиваем любую возможность расширения этих зон", – пояснила Маканова.
Кроме того, в новом законе впервые прописана необходимость установления правил безопасности туризма на ООПТ. "Этот вопрос чаще всего поднимался в отношении таких территорий, как нацпарк "Приэльбрусье", Сочинский нацпарк, где у нас расположены горнолыжные курорты. Эксплуатируются, как правило, горнолыжные трассы и подъемники частными инвесторами, но вместе с тем этот вопрос актуален для всех территорий", – добавила Маканова.
21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ был одобрен во втором чтении Госдумой в начале марта этого года. Он должен заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на ООПТ.
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