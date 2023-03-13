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Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html
Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия
Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия
Защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки нового западного оружия Киеву, разум должен восторжествовать, нужно начать мирные переговоры, заявил РИА... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:05
2023-03-13T07:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
киев
донбасс
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки нового западного оружия Киеву, разум должен восторжествовать, нужно начать мирные переговоры, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Слово "опасение", наверное, не то. Слово "опасение" тут уже никто не выговаривает, живем и живем", - ответил Кулемзин в ответ на вопрос, чувствуют ли в Донецке опасение, что Запад поставит Киеву еще более дальнобойное оружие."Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется", - считает он. Говоря о жителях Донецка, он выразил уверенность, что они точно все выдержат.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html
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безопасность, донецк, киев, донбасс, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Киев, Донбасс, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия

Мэр Донецка Кулемзин: защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки оружия Киеву

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки нового западного оружия Киеву, разум должен восторжествовать, нужно начать мирные переговоры, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Слово "опасение", наверное, не то. Слово "опасение" тут уже никто не выговаривает, живем и живем", - ответил Кулемзин в ответ на вопрос, чувствуют ли в Донецке опасение, что Запад поставит Киеву еще более дальнобойное оружие.
"Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется", - считает он.
Говоря о жителях Донецка, он выразил уверенность, что они точно все выдержат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкКиевДонбассАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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