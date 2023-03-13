https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html

Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия

Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия

Защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки нового западного оружия Киеву, разум должен восторжествовать, нужно начать мирные переговоры, заявил РИА... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:05

2023-03-13T07:05

2023-03-13T07:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

киев

донбасс

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Защитники Донбасса знают, чем ответить на поставки нового западного оружия Киеву, разум должен восторжествовать, нужно начать мирные переговоры, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Слово "опасение", наверное, не то. Слово "опасение" тут уже никто не выговаривает, живем и живем", - ответил Кулемзин в ответ на вопрос, чувствуют ли в Донецке опасение, что Запад поставит Киеву еще более дальнобойное оружие."Наши ребята тоже знают, как с этим бороться: есть ПВО, есть контрмеры. Посмотрим. Я все-таки думаю, что разум должен восторжествовать даже в этих озверевших, оголтелых нацистах. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть подобное вооружение с очень большим радиусом действия. Если до кого-то не доходит, то может наступить момент, что может так дойти, что мало не покажется", - считает он. Говоря о жителях Донецка, он выразил уверенность, что они точно все выдержат.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html

донецк

киев

донбасс

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безопасность, донецк, киев, донбасс, алексей кулемзин (донецк)