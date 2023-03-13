https://ria.ru/20230313/donetsk-1857426478.html
ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз
ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз - РИА Новости, 13.03.2023
ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз
Украинские войска с начала спецоперации обстреливали Донецк почти 3 тысячи раз, причем каждый "пакет" ракетных систем залпового огня считается одним разом,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:53
2023-03-13T03:53
2023-03-13T03:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала спецоперации обстреливали Донецк почти 3 тысячи раз, причем каждый "пакет" ракетных систем залпового огня считается одним разом, рассказал РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "С начала специальной военной операции 2946 раз был обстрелян Донецк. Причем у нас нет таких обстрелов, чтобы одиночный снаряд прилетел. Если выпускается целая кассета "Града", мы считаем это одним обстрелом", - заявил Кулемзин.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857424388.html
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз
Кулемзин: украинские войска с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз