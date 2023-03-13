https://ria.ru/20230313/donetsk-1857426478.html

ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз

ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз - РИА Новости, 13.03.2023

ВСУ с начала спецоперации обстреливали Донецк почти три тысячи раз

Украинские войска с начала спецоперации обстреливали Донецк почти 3 тысячи раз, причем каждый "пакет" ракетных систем залпового огня считается одним разом,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:53

2023-03-13T03:53

2023-03-13T03:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857321995_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_a28d3547e11783405571423a011c54af.jpg

ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала спецоперации обстреливали Донецк почти 3 тысячи раз, причем каждый "пакет" ракетных систем залпового огня считается одним разом, рассказал РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "С начала специальной военной операции 2946 раз был обстрелян Донецк. Причем у нас нет таких обстрелов, чтобы одиночный снаряд прилетел. Если выпускается целая кассета "Града", мы считаем это одним обстрелом", - заявил Кулемзин.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857424388.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)