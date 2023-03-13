https://ria.ru/20230313/dobrovoltsy-1857483444.html

Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику

Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику - РИА Новости, 13.03.2023

Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику

Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:50

2023-03-13T11:50

2023-03-13T11:50

республика саха (якутия)

луганская народная республика

республика саха (якутия)

айсен николаев

ситуация в днр и лнр

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ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, Николаев в настоящее время находится в зоне СВО. Ранее он неоднократно проверял ход восстановительных работ в подшефном городе Кировское, встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и передавал на линии боевого соприкосновения помощь из Якутии бойцам отряда "Боотур" батальона "БАРС". В Луганской Народной Республике Николаев встретился с добровольцами "БАРС-2", а также с представителями территориальных опорных пунктов Якутии в зоне СВО. "На линию соприкосновения с противником доставили бойцам большую партию помощи из республики. Передал добровольцам четыре модернизированных квадроцикла "Сокол" повышенной проходимости с прицепами. Они изготовлены специально с учетом пожеланий бойцов. Доставлены средства наблюдения и шифрованной связи, а также продукция компании "Хоту Тент" и дополнительная экипировка... в том числе антидроновые ружья", – приводятся в сообщении слова Николаева. Ранее сообщалось о том, что группа Якутского казачьего полка отправится участвовать в специальной военной операции, также идет подготовка добровольцев отряда "Боотур".

https://ria.ru/20221008/posylka-1822416194.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, республика саха (якутия), айсен николаев, ситуация в днр и лнр