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Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику - РИА Новости, 13.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
11:50 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dobrovoltsy-1857483444.html
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику - РИА Новости, 13.03.2023
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику
Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:50
2023-03-13T11:50
республика саха (якутия)
луганская народная республика
республика саха (якутия)
айсен николаев
ситуация в днр и лнр
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ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, Николаев в настоящее время находится в зоне СВО. Ранее он неоднократно проверял ход восстановительных работ в подшефном городе Кировское, встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и передавал на линии боевого соприкосновения помощь из Якутии бойцам отряда "Боотур" батальона "БАРС". В Луганской Народной Республике Николаев встретился с добровольцами "БАРС-2", а также с представителями территориальных опорных пунктов Якутии в зоне СВО. "На линию соприкосновения с противником доставили бойцам большую партию помощи из республики. Передал добровольцам четыре модернизированных квадроцикла "Сокол" повышенной проходимости с прицепами. Они изготовлены специально с учетом пожеланий бойцов. Доставлены средства наблюдения и шифрованной связи, а также продукция компании "Хоту Тент" и дополнительная экипировка... в том числе антидроновые ружья", – приводятся в сообщении слова Николаева. Ранее сообщалось о том, что группа Якутского казачьего полка отправится участвовать в специальной военной операции, также идет подготовка добровольцев отряда "Боотур".
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луганская народная республика, республика саха (якутия), айсен николаев, ситуация в днр и лнр
Республика Саха (Якутия), Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику

Глава Якутии Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам военную технику

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© POOL
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По информации региональных властей, Николаев в настоящее время находится в зоне СВО. Ранее он неоднократно проверял ход восстановительных работ в подшефном городе Кировское, встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и передавал на линии боевого соприкосновения помощь из Якутии бойцам отряда "Боотур" батальона "БАРС".
В Луганской Народной Республике Николаев встретился с добровольцами "БАРС-2", а также с представителями территориальных опорных пунктов Якутии в зоне СВО. "На линию соприкосновения с противником доставили бойцам большую партию помощи из республики. Передал добровольцам четыре модернизированных квадроцикла "Сокол" повышенной проходимости с прицепами. Они изготовлены специально с учетом пожеланий бойцов. Доставлены средства наблюдения и шифрованной связи, а также продукция компании "Хоту Тент" и дополнительная экипировка... в том числе антидроновые ружья", – приводятся в сообщении слова Николаева.
Ранее сообщалось о том, что группа Якутского казачьего полка отправится участвовать в специальной военной операции, также идет подготовка добровольцев отряда "Боотур".
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Республика Саха (Якутия)Луганская Народная РеспубликаРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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