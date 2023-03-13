https://ria.ru/20230313/dobrovoltsy-1857483444.html
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику - РИА Новости, 13.03.2023
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику
Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:50
2023-03-13T11:50
2023-03-13T11:50
республика саха (якутия)
луганская народная республика
республика саха (якутия)
айсен николаев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853472685_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_c50527747a0824e63194dc924080f28a.jpg
ЯКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам спецоперации партию военной техники, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, Николаев в настоящее время находится в зоне СВО. Ранее он неоднократно проверял ход восстановительных работ в подшефном городе Кировское, встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и передавал на линии боевого соприкосновения помощь из Якутии бойцам отряда "Боотур" батальона "БАРС". В Луганской Народной Республике Николаев встретился с добровольцами "БАРС-2", а также с представителями территориальных опорных пунктов Якутии в зоне СВО. "На линию соприкосновения с противником доставили бойцам большую партию помощи из республики. Передал добровольцам четыре модернизированных квадроцикла "Сокол" повышенной проходимости с прицепами. Они изготовлены специально с учетом пожеланий бойцов. Доставлены средства наблюдения и шифрованной связи, а также продукция компании "Хоту Тент" и дополнительная экипировка... в том числе антидроновые ружья", – приводятся в сообщении слова Николаева. Ранее сообщалось о том, что группа Якутского казачьего полка отправится участвовать в специальной военной операции, также идет подготовка добровольцев отряда "Боотур".
https://ria.ru/20221008/posylka-1822416194.html
луганская народная республика
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853472685_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_82b6b5e6ddeda083886ed4112ee57ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, республика саха (якутия), айсен николаев, ситуация в днр и лнр
Республика Саха (Якутия), Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Якутии передал добровольцам в ЛНР военную технику
Глава Якутии Николаев во время поездки в ЛНР передал добровольцам военную технику