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В Бурятии врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за ваты в ухе - РИА Новости, 13.03.2023
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15:54 13.03.2023 (обновлено: 22:36 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/buryatskie-1857568427.html
В Бурятии врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за ваты в ухе
В Бурятии врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за ваты в ухе - РИА Новости, 13.03.2023
В Бурятии врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за ваты в ухе
В Бурятии врачи спасли 69-летнюю женщину, которая впала в кому из-за менингита, который развился в результате забытой в ухе ваты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:54
2023-03-13T22:36
здоровье - общество
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 мар — РИА Новости. В Бурятии врачи спасли 69-летнюю женщину, которая впала в кому из-за менингита, который развился в результате забытой в ухе ваты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, 16 декабря прошлого года в приемное отделение республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко обратилась женщина с жалобами на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха. Компьютерная томография показала наличие большого количества гноя в структурах среднего уха. Врачи установили причину заболевания: кусочек ваты в ушном проходе. "Как выяснилось позже, женщина заткнула ухо ватой и благополучно забыла про нее — в течение неизвестного времени вата гнила, воспаляя все вокруг, началась боль. Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт, произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг и развился менингит", — описывает ситуацию пресс-служба Минздрава Бурятии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что женщину госпитализировали, она впала в кому. Врачи больницы провели две сложнейшие операции, чтобы устранить последствия самолечения и сохранить пациентке жизнь. Наконец, 9 января она пришла в себя, однако перенесенный менингит привел к парезу конечностей и утрате способности формировать речь. Пациентку перевели в неврологическое отделение, где ее вылечили и в удовлетворительном состоянии выписали.
https://ria.ru/20221014/otit-1824162392.html
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здоровье - общество, республика бурятия
Здоровье - Общество, Республика Бурятия
В Бурятии врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за ваты в ухе

Врачи вылечили женщину в Бурятии, заболевшую менингитом и впавшую в кому из-за ваты в ухе

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 мар — РИА Новости. В Бурятии врачи спасли 69-летнюю женщину, которая впала в кому из-за менингита, который развился в результате забытой в ухе ваты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
По данным ведомства, 16 декабря прошлого года в приемное отделение республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко обратилась женщина с жалобами на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха. Компьютерная томография показала наличие большого количества гноя в структурах среднего уха. Врачи установили причину заболевания: кусочек ваты в ушном проходе.
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"Как выяснилось позже, женщина заткнула ухо ватой и благополучно забыла про нее — в течение неизвестного времени вата гнила, воспаляя все вокруг, началась боль. Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт, произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг и развился менингит", — описывает ситуацию пресс-служба Минздрава Бурятии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что женщину госпитализировали, она впала в кому. Врачи больницы провели две сложнейшие операции, чтобы устранить последствия самолечения и сохранить пациентке жизнь.
Наконец, 9 января она пришла в себя, однако перенесенный менингит привел к парезу конечностей и утрате способности формировать речь. Пациентку перевели в неврологическое отделение, где ее вылечили и в удовлетворительном состоянии выписали.
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