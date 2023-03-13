В Рязанской области утонул большегруз
В рязанском Ряжске утонул большегруз при попытке проехать по закрытому участку моста
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС на месте, где грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске в Рязанской области
Сотрудники МЧС на месте, где грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области.
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"Тринадцатого марта в 6.07 поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль ушёл под воду после того, как совершил проезд по закрытому огражденному песком участку подтопленного моста через реку Хупта в городе Ряжск", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Запрещающие знаки для проезда по мосту установлены.
Грузовик вытаскивают из воды. На месте работает оперативная группа главка в составе пяти человек, а также спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и двух единиц техники.