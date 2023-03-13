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В Рязанской области утонул большегруз - РИА Новости, 13.03.2023
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12:14 13.03.2023 (обновлено: 12:15 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bolshegruz-1857489939.html
В Рязанской области утонул большегруз
В Рязанской области утонул большегруз - РИА Новости, 13.03.2023
В Рязанской области утонул большегруз
Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:14
2023-03-13T12:15
происшествия
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дтп
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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Запрещающие знаки для проезда по мосту установлены. Грузовик вытаскивают из воды. На месте работает оперативная группа главка в составе пяти человек, а также спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и двух единиц техники.
https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857447415.html
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происшествия, рязанская область, ряжск, россия, дтп, авто
Происшествия, Рязанская область, Ряжск, Россия, ДТП, Авто
В Рязанской области утонул большегруз

В рязанском Ряжске утонул большегруз при попытке проехать по закрытому участку моста

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС на месте, где грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске в Рязанской области
Сотрудники МЧС на месте, где грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
Сотрудники МЧС на месте, где грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске в Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области.
«
"Тринадцатого марта в 6.07 поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль ушёл под воду после того, как совершил проезд по закрытому огражденному песком участку подтопленного моста через реку Хупта в городе Ряжск", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Запрещающие знаки для проезда по мосту установлены.
Грузовик вытаскивают из воды. На месте работает оперативная группа главка в составе пяти человек, а также спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и двух единиц техники.
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