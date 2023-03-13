https://ria.ru/20230313/bolshegruz-1857489939.html

В Рязанской области утонул большегруз

В Рязанской области утонул большегруз - РИА Новости, 13.03.2023

В Рязанской области утонул большегруз

Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:14

2023-03-13T12:14

2023-03-13T12:15

происшествия

рязанская область

ряжск

россия

дтп

авто

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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль ушел под воду в Ряжске при попытке проехать по закрытому участку подтопленного моста, сообщило ГУМЧС по Рязанской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Запрещающие знаки для проезда по мосту установлены. Грузовик вытаскивают из воды. На месте работает оперативная группа главка в составе пяти человек, а также спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и двух единиц техники.

https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857447415.html

рязанская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, ряжск, россия, дтп, авто