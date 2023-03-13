https://ria.ru/20230313/bochkarev-1857475032.html
Бочкарев рассказал об особенностях стройки станции "Кленовый бульвар" БКЛ
Бочкарев рассказал об особенностях стройки станции "Кленовый бульвар" БКЛ - РИА Новости, 13.03.2023
Бочкарев рассказал об особенностях стройки станции "Кленовый бульвар" БКЛ
При строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:19
2023-03-13T11:19
2023-03-13T11:19
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Недвижимость. При строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех обычных станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Строительство станции "Кленовый бульвар" велось в котловане рекордной длины – 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов. Каждый тупик предназначен для оборота и ночного отстоя одного восьмивагонного состава и оборудован служебной платформой. Пункт технического осмотра в свою очередь обеспечит техническое обслуживание электропоездов", – цитирует пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Руководитель строительного комплекса Москвы добавил, что протяженность самой станции при этом составляет 191 метр.Строительство станционного комплекса в таком протяженном котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов, отметил гендиректор компании "МИП-Строй 1" (входит в "Мосинжпроект") Константин Маслаков."Зона строительства станции отличается сложной гидрогеологией – водонасыщенные грунты, высокий уровень грунтовых вод. При этом в непосредственной близости, всего в 50 метрах, протекает Москва-река. Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовании водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления", – приводятся в сообщении слова Маслакова.Перегонный тоннель в сторону станции "Нагатинский затон", проходящий под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией: для увеличения жесткости и прочности внешний железобетонный слой тоннеля изнутри усилен стальной конструкцией.Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В марте был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
https://ria.ru/20230310/materialy-1856956529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230309/bkl-1856792069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, большая кольцевая линия
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва, Большая кольцевая линия
МОСКВА, 13 мар - РИА Недвижимость. При строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех обычных станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строительство станции "Кленовый бульвар" велось в котловане рекордной длины – 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов. Каждый тупик предназначен для оборота и ночного отстоя одного восьмивагонного состава и оборудован служебной платформой. Пункт технического осмотра в свою очередь обеспечит техническое обслуживание электропоездов", – цитирует пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.
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Руководитель строительного комплекса Москвы добавил, что протяженность самой станции при этом составляет 191 метр.
Строительство станционного комплекса в таком протяженном котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов, отметил гендиректор компании "МИП-Строй 1" (входит в "Мосинжпроект") Константин Маслаков.
"Зона строительства станции отличается сложной гидрогеологией – водонасыщенные грунты, высокий уровень грунтовых вод. При этом в непосредственной близости, всего в 50 метрах, протекает Москва-река. Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовании водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления", – приводятся в сообщении слова Маслакова.
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Перегонный тоннель в сторону станции "Нагатинский затон", проходящий под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией: для увеличения жесткости и прочности внешний железобетонный слой тоннеля изнутри усилен стальной конструкцией.
Создание Большой кольцевой линии
– крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В марте был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".