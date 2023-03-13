https://ria.ru/20230313/birzha-1857431608.html

Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения из-за банкротства SVB

Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения из-за банкротства SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения из-за банкротства SVB

Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения котировок на фоне новостей о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB) в США. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:38

2023-03-13T05:38

2023-03-13T05:38

сша

япония

джанет йеллен

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в мире

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ТОКИО, 13 мар - РИА Новости. Торги на Токийской бирже начались с резкого снижения котировок на фоне новостей о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB) в США. Через час после начала торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов, что составляет 1,78% по сравнению с уровнем завершения торгов на прошлой неделе, до уровня 27643,29. Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, опустился на 28,79 пунктов до уровня 2002,79 пункта. По мнению аналитиков, падение вызвано опасениями инвесторов относительно нестабильности рынка на фоне новостей из США, в результате чего они стали продавать акции банков и страховых компаний. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

https://ria.ru/20230313/signature-1857423275.html

https://ria.ru/20230312/bank-1857412964.html

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Максим Горбачев

сша, япония, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, в мире