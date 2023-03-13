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Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии
Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2023
Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии
Граждане России пострадали в аварии на 526-м километре трассы М1 (Москва – Минск) в Витебской области Белоруссии, шесть человек госпитализированы, белорусские... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:02
2023-03-13T11:02
2023-03-13T11:02
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Граждане России пострадали в аварии на 526-м километре трассы М1 (Москва – Минск) в Витебской области Белоруссии, шесть человек госпитализированы, белорусские врачи оказывают им помощь, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии. По предварительной информации белорусского минздрава, на 526-м километре трассы М1 Москва - Минск (Витебская область), перевернулся микроавтобус с гражданами России. Из семи пассажиров шесть человек госпитализированы (из них один подросток 2005 года рождения) в хирургическое отделение Толочинской районной больницы (Толочин – райцентр на северо-востоке Белоруссии). У граждан диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны. "Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 россиянам", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства. После проведения диагностики ребенок переведен в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, белоруссия
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Белоруссия
Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии
Граждане России попали в ДТП на трассе М1 в Белоруссии, шесть человек госпитализированы
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Граждане России пострадали в аварии на 526-м километре трассы М1 (Москва – Минск) в Витебской области Белоруссии, шесть человек госпитализированы, белорусские врачи оказывают им помощь, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
По предварительной информации белорусского минздрава, на 526-м километре трассы М1 Москва - Минск (Витебская область), перевернулся микроавтобус с гражданами России. Из семи пассажиров шесть человек госпитализированы (из них один подросток 2005 года рождения) в хирургическое отделение Толочинской районной больницы (Толочин – райцентр на северо-востоке Белоруссии). У граждан диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.
"Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 россиянам", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegr
am-канале ведомства.
После проведения диагностики ребенок переведен в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.
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