https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857447415.html

Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии

Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2023

Российские туристы пострадали в ДТП в Белоруссии

Граждане России пострадали в аварии на 526-м километре трассы М1 (Москва – Минск) в Витебской области Белоруссии, шесть человек госпитализированы, белорусские... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:02

2023-03-13T11:02

2023-03-13T11:02

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Граждане России пострадали в аварии на 526-м километре трассы М1 (Москва – Минск) в Витебской области Белоруссии, шесть человек госпитализированы, белорусские врачи оказывают им помощь, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии. По предварительной информации белорусского минздрава, на 526-м километре трассы М1 Москва - Минск (Витебская область), перевернулся микроавтобус с гражданами России. Из семи пассажиров шесть человек госпитализированы (из них один подросток 2005 года рождения) в хирургическое отделение Толочинской районной больницы (Толочин – райцентр на северо-востоке Белоруссии). У граждан диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны. "Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 россиянам", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства. После проведения диагностики ребенок переведен в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, белоруссия