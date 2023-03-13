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Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина - РИА Новости, 13.03.2023
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19:33 13.03.2023 (обновлено: 20:15 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bank-1857632024.html
Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина
Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина - РИА Новости, 13.03.2023
Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина
Банковская система США небезопасна, вопреки словам президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:33
2023-03-13T20:15
экономика
сша
банкротство silicon valley bank
вашингтон (штат)
пол крейг робертс
джо байден
рональд рейган
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Банковская система США небезопасна, вопреки словам президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, американским кредитным организациям придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг.Робертс отметил, что существуют "триллионы вторичных финансовых инструментов", которые чувствительны к изменению ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).Чтобы предотвратить последующие крушения банков, ФРС предстоит снизить ключевую ставку.Альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара, добавил экс-помощник главы Минфина.В субботу днем Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов. Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857264631.html
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сша
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экономика, сша, банкротство silicon valley bank, вашингтон (штат), пол крейг робертс, джо байден, рональд рейган, федеральная резервная система сша, калифорния
Экономика, США, Банкротство Silicon Valley Bank, Вашингтон (штат), Пол Крейг Робертс, Джо Байден, Рональд Рейган, Федеральная резервная система США, Калифорния
Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина

Экс-помощник главы Минфина Робертс заявил, что банковская система США небезопасна

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley
Отделение банка Silicon Valley - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар РИА Новости. Банковская система США небезопасна, вопреки словам президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«

"Банковская система небезопасна, потому что пять крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП", — заявил собеседник агентства.

По его мнению, американским кредитным организациям придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг.
Робертс отметил, что существуют "триллионы вторичных финансовых инструментов", которые чувствительны к изменению ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Банкротство Silicon Valley грозит проблемами другим банкам в США, пишут СМИ
11 марта, 20:35
Чтобы предотвратить последующие крушения банков, ФРС предстоит снизить ключевую ставку.
«
"Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения", — подчеркнул Робертс.
Альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара, добавил экс-помощник главы Минфина.
В субботу днем Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
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Глава минфина США связала крушение банка SVB с ростом учетной ставки ФРС
12 марта, 18:58
SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов.
Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
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ЭкономикаСШАБанкротство Silicon Valley BankВашингтон (штат)Пол Крейг РобертсДжо БайденРональд РейганФедеральная резервная система СШАКалифорния
 
 
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