https://ria.ru/20230313/bank-1857632024.html

Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина

Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина - РИА Новости, 13.03.2023

Банковская система США небезопасна, заявил экс-помощник главы Минфина

Банковская система США небезопасна, вопреки словам президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:33

2023-03-13T19:33

2023-03-13T20:15

экономика

сша

банкротство silicon valley bank

вашингтон (штат)

пол крейг робертс

джо байден

рональд рейган

федеральная резервная система сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_cd4ecfd8d184c6e94106a896756e8a3e.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Банковская система США небезопасна, вопреки словам президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, американским кредитным организациям придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг.Робертс отметил, что существуют "триллионы вторичных финансовых инструментов", которые чувствительны к изменению ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).Чтобы предотвратить последующие крушения банков, ФРС предстоит снизить ключевую ставку.Альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара, добавил экс-помощник главы Минфина.В субботу днем Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank — самый крупный банк, рухнувший в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов. Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857264631.html

https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html

https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html

сша

вашингтон (штат)

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, банкротство silicon valley bank, вашингтон (штат), пол крейг робертс, джо байден, рональд рейган, федеральная резервная система сша, калифорния