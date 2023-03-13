https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857537464.html

Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск

Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023

Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск

Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:14

2023-03-13T14:14

2023-03-13T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

артемовск

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артемовск", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Как сообщалось, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск. "В направлении Марьинки, в нашем направлении тоже пытаются предпринимать какие-то попытки, но в общей сложности противник ежедневно несет очень большие потери и отодвигается нами все дальше и дальше с переднего плана", - добавил Алаудинов. По его словам, чем больше российские вооруженные силы достигают успехов на передовой, тем сильнее Киев "пытается отыграться на мирном населении". Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15, в том числе дети, получили ранения. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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