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Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857537464.html
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск
Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артемовск", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Как сообщалось, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск. "В направлении Марьинки, в нашем направлении тоже пытаются предпринимать какие-то попытки, но в общей сложности противник ежедневно несет очень большие потери и отодвигается нами все дальше и дальше с переднего плана", - добавил Алаудинов. По его словам, чем больше российские вооруженные силы достигают успехов на передовой, тем сильнее Киев "пытается отыграться на мирном населении". Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15, в том числе дети, получили ранения. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, артемовск, апты алаудинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Артемовск, Апты Алаудинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск

Алаудинов: ВСУ концентрируют силы в районе Артемовска, чтобы попытаться его разблокировать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артемовск", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как сообщалось, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск.
"В направлении Марьинки, в нашем направлении тоже пытаются предпринимать какие-то попытки, но в общей сложности противник ежедневно несет очень большие потери и отодвигается нами все дальше и дальше с переднего плана", - добавил Алаудинов. По его словам, чем больше российские вооруженные силы достигают успехов на передовой, тем сильнее Киев "пытается отыграться на мирном населении".
Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15, в том числе дети, получили ранения.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАртемовскАпты АлаудиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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