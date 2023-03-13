https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857537464.html
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023
Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск
Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артемовск", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Как сообщалось, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск. "В направлении Марьинки, в нашем направлении тоже пытаются предпринимать какие-то попытки, но в общей сложности противник ежедневно несет очень большие потери и отодвигается нами все дальше и дальше с переднего плана", - добавил Алаудинов. По его словам, чем больше российские вооруженные силы достигают успехов на передовой, тем сильнее Киев "пытается отыграться на мирном населении". Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска атаковали Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела три человека погибли и 15, в том числе дети, получили ранения. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html
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украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск
Алаудинов: ВСУ концентрируют силы в районе Артемовска, чтобы попытаться его разблокировать