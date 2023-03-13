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Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press - РИА Новости, 13.03.2023
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01:51 13.03.2023 (обновлено: 01:55 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/alyaska-1857421806.html
Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press
Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press - РИА Новости, 13.03.2023
Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press
Президент США Джо Байден намерен ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:51
2023-03-13T01:55
в мире
аляска
сша
северный ледовитый океан
джо байден
conocophillips
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации. "Президент США Джо Байден предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане, заявил в воскресенье представитель администрации", - говорится в публикации. Отмечается, что объявление может быть сделано уже в воскресенье (в понедельник по московскому времени). По словам собеседников агентства, Белый дом объявит о плане, состоящем из двух частей. В рамках первой части Байден запретит бурение на 3 миллионах акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды от разведки нефти. В рамках второй части администрация разработает новые правила ведения деятельности для более чем 13 миллионов акров (5,3 млн гектаров) на обширной территории, известной как Национальный нефтяной резерв - Аляска. Ранее СМИ сообщили о том, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на нем может составить до 180 тысяч баррелей в день. Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".
https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html
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аляска
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в мире, аляска, сша, северный ледовитый океан, джо байден, conocophillips
В мире, Аляска, США, Северный Ледовитый океан, Джо Байден, ConocoPhillips
Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press

AP: Байден ограничит масштабный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.
"Президент США Джо Байден предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане, заявил в воскресенье представитель администрации", - говорится в публикации.
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Отмечается, что объявление может быть сделано уже в воскресенье (в понедельник по московскому времени). По словам собеседников агентства, Белый дом объявит о плане, состоящем из двух частей.
В рамках первой части Байден запретит бурение на 3 миллионах акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды от разведки нефти.
В рамках второй части администрация разработает новые правила ведения деятельности для более чем 13 миллионов акров (5,3 млн гектаров) на обширной территории, известной как Национальный нефтяной резерв - Аляска.
Ранее СМИ сообщили о том, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на нем может составить до 180 тысяч баррелей в день.
Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".
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В миреАляскаСШАСеверный Ледовитый океанДжо БайденConocoPhillips
 
 
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