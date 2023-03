https://ria.ru/20230313/aktsii-1857664389.html

Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора

Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:55

2023-03-13T22:55

2023-03-13T22:55

экономика

сша

калифорния

федеральная резервная система сша

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 стоимость акций Western Alliance обваливалась на 44,16%, до 27,55 доллара за ценную бумагу, в ходе торгов цена падала более чем на 80%. Акции First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков приостанавливались из-за высокой волатильности. Акции PacWest падали в стоимости на 27,45%, до 8,96 доллара, Zions - на 20,67%, до 32,01 доллара, UMB Financial - на 23,65%, до 58,86 доллара. В целом банковский сектор США снижается на 6%. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

сша

калифорния

