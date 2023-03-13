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Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора - РИА Новости, 13.03.2023
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22:55 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/aktsii-1857664389.html
Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора
Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора - РИА Новости, 13.03.2023
Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора
Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:55
2023-03-13T22:55
экономика
сша
калифорния
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 стоимость акций Western Alliance обваливалась на 44,16%, до 27,55 доллара за ценную бумагу, в ходе торгов цена падала более чем на 80%. Акции First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков приостанавливались из-за высокой волатильности. Акции PacWest падали в стоимости на 27,45%, до 8,96 доллара, Zions - на 20,67%, до 32,01 доллара, UMB Financial - на 23,65%, до 58,86 доллара. В целом банковский сектор США снижается на 6%. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, сша, калифорния, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Калифорния, Федеральная резервная система США
Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора

По данным торгов, акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМонитор с данными котировок
Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Монитор с данными котировок. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Акции ряда американских банков значительно падают в цене в понедельник на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.10 стоимость акций Western Alliance обваливалась на 44,16%, до 27,55 доллара за ценную бумагу, в ходе торгов цена падала более чем на 80%. Акции First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков приостанавливались из-за высокой волатильности. Акции PacWest падали в стоимости на 27,45%, до 8,96 доллара, Zions - на 20,67%, до 32,01 доллара, UMB Financial - на 23,65%, до 58,86 доллара.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
В целом банковский сектор США снижается на 6%.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Отделение Signature Bank в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Нью-Йорке клиенты интересуются судьбой вкладов в Signature Bank
Вчера, 19:34
 
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