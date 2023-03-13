https://ria.ru/20230313/abkhaziya-1857604328.html

Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией

Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией - РИА Новости, 13.03.2023

Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией

Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:39

2023-03-13T17:39

2023-03-13T17:39

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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник начальник Государственной службы охраны республики Дмитрий Дбар. Учения начались в воскресенье и проводятся по поручению президента Аслана Бжания силами Государственной службы охраны, службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Абхазии. "Учения максимально приближены к боевым - контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений", – сказал Дбар. Он отметил, что среди задействованных в учениях структур отлажено взаимодействие. "Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – подчеркнул начальник ведомства.

https://ria.ru/20230310/abkhaziya-1857153754.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, грузия, абхазия, аслан бжания