https://ria.ru/20230313/abkhaziya-1857604328.html
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией - РИА Новости, 13.03.2023
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:39
2023-03-13T17:39
2023-03-13T17:39
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грузия
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник начальник Государственной службы охраны республики Дмитрий Дбар. Учения начались в воскресенье и проводятся по поручению президента Аслана Бжания силами Государственной службы охраны, службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Абхазии. "Учения максимально приближены к боевым - контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений", – сказал Дбар. Он отметил, что среди задействованных в учениях структур отлажено взаимодействие. "Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – подчеркнул начальник ведомства.
https://ria.ru/20230310/abkhaziya-1857153754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, абхазия, аслан бжания
В мире, Грузия, Абхазия, Аслан Бжания
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
Глава ГСО: учения абхазских силовиков в районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым
СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник начальник Государственной службы охраны республики Дмитрий Дбар.
Учения начались в воскресенье и проводятся по поручению президента Аслана Бжания
силами Государственной службы охраны, службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Абхазии.
"Учения максимально приближены к боевым - контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений", – сказал Дбар.
Он отметил, что среди задействованных в учениях структур отлажено взаимодействие. "Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – подчеркнул начальник ведомства.
Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим