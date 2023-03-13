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Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией - РИА Новости, 13.03.2023
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17:39 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/abkhaziya-1857604328.html
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией - РИА Новости, 13.03.2023
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:39
2023-03-13T17:39
в мире
грузия
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник начальник Государственной службы охраны республики Дмитрий Дбар. Учения начались в воскресенье и проводятся по поручению президента Аслана Бжания силами Государственной службы охраны, службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Абхазии. "Учения максимально приближены к боевым - контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений", – сказал Дбар. Он отметил, что среди задействованных в учениях структур отлажено взаимодействие. "Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – подчеркнул начальник ведомства.
https://ria.ru/20230310/abkhaziya-1857153754.html
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в мире, грузия, абхазия, аслан бжания
В мире, Грузия, Абхазия, Аслан Бжания
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией

Глава ГСО: учения абхазских силовиков в районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСлужащие военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
Служащие военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Служащие военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото
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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочные мероприятия силовиков и спецслужб Абхазии в Галском районе, граничащем с Грузией, приближены к боевым, заявил журналистам в понедельник начальник Государственной службы охраны республики Дмитрий Дбар.
Учения начались в воскресенье и проводятся по поручению президента Аслана Бжания силами Государственной службы охраны, службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Абхазии.
"Учения максимально приближены к боевым - контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений", – сказал Дбар.
Он отметил, что среди задействованных в учениях структур отлажено взаимодействие. "Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – подчеркнул начальник ведомства.
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