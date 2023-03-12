https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек - РИА Новости, 12.03.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, сообщил президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:19
2023-03-12T19:19
2023-03-12T20:22
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, сообщил президент Тайип Эрдоган."Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", - сказал он в обращении к нации из района Сандаг провинции Хатай.Крупные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в одиннадцати провинциях и даже соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали ЧП катастрофой века.
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html
турция
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Эрдоган: число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек