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Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек - РИА Новости, 12.03.2023
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19:19 12.03.2023 (обновлено: 20:22 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек - РИА Новости, 12.03.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, сообщил президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:19
2023-03-12T20:22
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, сообщил президент Тайип Эрдоган."Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", - сказал он в обращении к нации из района Сандаг провинции Хатай.Крупные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в одиннадцати провинциях и даже соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали ЧП катастрофой века.
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турция
кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек

Эрдоган: число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, сообщил президент Тайип Эрдоган.
"Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", - сказал он в обращении к нации из района Сандаг провинции Хатай.
Крупные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в одиннадцати провинциях и даже соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали ЧП катастрофой века.
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В миреТурцияКахраманмарашСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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