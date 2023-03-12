https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 12.03.2023
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:35
2023-03-12T17:35
2023-03-12T17:35
в мире
турция
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш