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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 12.03.2023
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17:35 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 12.03.2023
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:35
2023-03-12T17:35
в мире
турция
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости
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Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 15.31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
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В миреТурцияКахраманмарашЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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