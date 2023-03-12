https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 12.03.2023

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:35

2023-03-12T17:35

2023-03-12T17:35

в мире

турция

кахраманмараш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии