https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды - РИА Новости, 12.03.2023

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:51

2023-03-12T12:51

2023-03-12T12:51

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Пожилым людям, которые относятся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью, уточнили в пресс-службе. Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221122/prostuda-1833468121.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)