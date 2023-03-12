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Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды - РИА Новости, 12.03.2023
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12:51 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды - РИА Новости, 12.03.2023
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды
Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:51
2023-03-12T12:51
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства. Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Пожилым людям, которые относятся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью, уточнили в пресс-службе. Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221122/prostuda-1833468121.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди идут под зонтом во время ледяного дождя
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут под зонтом во время ледяного дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.
«
"В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан",- говорится в сообщении.
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Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.
Пожилым людям, которые относятся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, подчеркнули в министерстве.
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