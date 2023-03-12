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Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 12.03.2023 (обновлено: 15:19 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/zaporozhe-1857347852.html
Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов
Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов - РИА Новости, 12.03.2023
Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады, а также уничтожили склад боеприпасов в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах."В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов

Российские войска уничтожили склад боеприпасов на территории предприятия "Укрэнергочермет"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь в зоне спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады, а также уничтожили склад боеприпасов в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах.
"В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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