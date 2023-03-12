https://ria.ru/20230312/zaporozhe-1857347852.html

Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов

Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов - РИА Новости, 12.03.2023

Российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:08

2023-03-12T15:08

2023-03-12T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады, а также уничтожили склад боеприпасов в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах."В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет", - говорится в сводке министерства.

запорожье

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)