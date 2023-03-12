https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857362522.html
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре - РИА Новости, 12.03.2023
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в гриль-баре, сообщил подмосковный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:41
2023-03-12T16:41
2023-03-12T18:02
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Подольске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в гриль-баре, сообщил подмосковный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего", — говорится в релизе.Сейчас с задержанным работают следователи, добавили в ведомстве.По информации СК, между двумя посетителями гриль-бара завязался конфликт, в результате которого 24-летний молодой человек получил смертельное ножевое ранение и умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Некоторые СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержали хоккеиста Артема Иванюженкова. Но старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий назвала эту информацию не соответствующей действительности. Хоккейный клуб "Сочи" заявил, что Иванюженков 10 и 11 марта участвовал в тренировках.
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
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Следственные действия на месте убийства мужчины в гриль-баре Подольска
Следственные действия на месте убийства мужчины в гриль-баре Подольска
2023-03-12T16:41
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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
Управление СК по Подмосковью сообщило о задержании подозреваемого в убийстве в Подольске