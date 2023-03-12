Рейтинг@Mail.ru
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 12.03.2023 (обновлено: 18:02 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857362522.html
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре - РИА Новости, 12.03.2023
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в гриль-баре, сообщил подмосковный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:41
2023-03-12T18:02
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857363926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbe27b70f9aa0df29069851cc604b0e6.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Подольске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в гриль-баре, сообщил подмосковный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего", — говорится в релизе.Сейчас с задержанным работают следователи, добавили в ведомстве.По информации СК, между двумя посетителями гриль-бара завязался конфликт, в результате которого 24-летний молодой человек получил смертельное ножевое ранение и умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Некоторые СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержали хоккеиста Артема Иванюженкова. Но старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий назвала эту информацию не соответствующей действительности. Хоккейный клуб "Сочи" заявил, что Иванюженков 10 и 11 марта участвовал в тренировках.
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
россия
подольск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следственные действия на месте убийства мужчины в гриль-баре Подольска
Следственные действия на месте убийства мужчины в гриль-баре Подольска
2023-03-12T16:41
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857363926_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_4be45d03532ac8170a276008ce8b32e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре

Управление СК по Подмосковью сообщило о задержании подозреваемого в убийстве в Подольске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Подольске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в гриль-баре, сообщил подмосковный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
"Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего", — говорится в релизе.
Сейчас с задержанным работают следователи, добавили в ведомстве.
По информации СК, между двумя посетителями гриль-бара завязался конфликт, в результате которого 24-летний молодой человек получил смертельное ножевое ранение и умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Некоторые СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержали хоккеиста Артема Иванюженкова. Но старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий назвала эту информацию не соответствующей действительности. Хоккейный клуб "Сочи" заявил, что Иванюженков 10 и 11 марта участвовал в тренировках.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку
11 марта, 15:15
 
ПроисшествияРоссияПодольскМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала