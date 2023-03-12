https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html

В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке

В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке - РИА Новости, 12.03.2023

В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке

Следователи задержали жителя Новороссийска, напавшего на 16-летнего подростка в маршрутке, мужчина находится под домашним арестом, сообщают в СУСКР по... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:41

2023-03-12T13:41

2023-03-12T13:41

новороссийск

краснодарский край

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Следователи задержали жителя Новороссийска, напавшего на 16-летнего подростка в маршрутке, мужчина находится под домашним арестом, сообщают в СУСКР по Краснодарскому краю. Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По словам очевидцев, он напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта. Полиция Новороссийска объявила агрессора в розыск. Следователи возбудили уголовное дело. "Установлена личность мужчины, причинившего повреждения несовершеннолетнему. 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования (пункты "а, в" части 1 статьи 213 УК РФ)…он был задержан следователем", - говорится в сообщении. Установлено, что в среду вечером в маршрутке мужчина, "используя малозначительный повод для выяснения отношений", дважды ударил в лицо незнакомого ему 16-летнего подростка. Отмечается, что фигурант полностью признал свою вину и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html

https://ria.ru/20230310/draka-1857065553.html

новороссийск

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новороссийск, краснодарский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)