https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html
В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке
В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке - РИА Новости, 12.03.2023
В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке
Следователи задержали жителя Новороссийска, напавшего на 16-летнего подростка в маршрутке, мужчина находится под домашним арестом, сообщают в СУСКР по... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:41
2023-03-12T13:41
2023-03-12T13:41
новороссийск
краснодарский край
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Следователи задержали жителя Новороссийска, напавшего на 16-летнего подростка в маршрутке, мужчина находится под домашним арестом, сообщают в СУСКР по Краснодарскому краю. Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По словам очевидцев, он напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта. Полиция Новороссийска объявила агрессора в розыск. Следователи возбудили уголовное дело. "Установлена личность мужчины, причинившего повреждения несовершеннолетнему. 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования (пункты "а, в" части 1 статьи 213 УК РФ)…он был задержан следователем", - говорится в сообщении. Установлено, что в среду вечером в маршрутке мужчина, "используя малозначительный повод для выяснения отношений", дважды ударил в лицо незнакомого ему 16-летнего подростка. Отмечается, что фигурант полностью признал свою вину и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Новороссийск, Краснодарский край, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке
Следователи задержали жителя Новороссийска, напавшего на 16-летнего подростка в маршрутке