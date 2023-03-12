https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857331014.html

В Молдавии задержали россиянина по подозрению в подготовке провокации

В Молдавии задержали россиянина по подозрению в подготовке провокации - РИА Новости, 12.03.2023

В Молдавии задержали россиянина по подозрению в подготовке провокации

Правоохранительные органы Молдавии заявили, что задержали гражданина России по подозрению в том, что он якобы координировал группы, готовившие массовые... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:01

2023-03-12T13:01

2023-03-12T13:01

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

россия

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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что задержали гражданина России по подозрению в том, что он якобы координировал группы, готовившие массовые беспорядки вовремя митинга оппозиции. В Кишиневе в воскресенье запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и оппозиционная партия "Шор". Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. "Задержан гражданин РФ... Мужчина координировал действия групп, которые должны были спровоцировать массовые беспорядки на митинге оппозиции в Кишиневе. Задержаны также и граждане Молдавии, причастные к дестабилизации ситуации. Установлена их связь с оппозиционной партией", - заявил на брифинге в Кишиневе глава Генинспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну. Он утверждает, что россиянин якобы "связан с российскими спецслужбами". Чернэуцяну отказался озвучить название партии, подчеркнув, что речь идет о "политформировании, которое сегодня запланировало акцию протеста". По словам Чернэуцяну, информацию о готовящихся провокациях предоставил "агент полиции, внедрившийся в группы, собиравшиеся организовать дестабилизацию". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Глава республики выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857213972.html

https://ria.ru/20230310/nedoverie-1857016366.html

https://ria.ru/20230310/destabilizatsiya-1856989389.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, россия