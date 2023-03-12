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Спортсмены пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Якутии - РИА Новости, 12.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
14:49 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/yakutiya-1857345300.html
Спортсмены пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Якутии
Спортсмены пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Якутии - РИА Новости, 12.03.2023
Спортсмены пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Якутии
Спортсмены из пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, в котором впервые участвовали девушки,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:49
2023-03-12T14:49
республика саха (якутия)
россия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Спортсмены из пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, в котором впервые участвовали девушки, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия). Ранее министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов рассказал РИА Новости о том, что впервые за историю международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки-борцы. Всего на соревнованиях будут участвовать свыше 270 спортсменов, из них 83 девушки. На соревнование в Якутск прибыли ведущие борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, а также представители 27-ми регионов России, включая юниорскую сборную страны. "По итогам международных соревнований по вольной борьбе среди юниоров и юниорок памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева золотые медали завоевали борцы из пяти стран - России, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Ирана. Всего было разыграно по 10 комплектов наград среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения", - рассказали в пресс-службе. Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Юмшанов заявил РИА Новости, что в апреле в городе Якутске состоится первенство России по вольной борьбе среди юниоров. "Турнир удался в преддверии первенства России среди юниоров до 21 года, который будет в городе Якутске 13-17 апреля. Сейчас мы увидели потенциал ребят. Участвовали сильнейшие представители разных школ... В фаворитах иранская школа борьбы. В нынешней ситуации мы изолированы, как говорится, варимся в собственном соку. И участие 12 зарубежных стран в турнире большой плюс. Мы показали, что борцы вне политики, мы всегда нуждаемся в друг друге, поддержке и внимании", - заявил Юмшанов. Также Юмшанов отметил, что по итогам турнира можно быть уверенным - "если мужчины слабоваты, женщины поддержат". "Мы на правильном пути. Федерация вольной борьбы за пропаганду женской борьбы.У нас девчонки неплохие. Мы сегодня увидели трех чемпионок. Зрители попросили включить женскую борьбу в программу следующего турнира", - сказал собеседник. Условия для проведения в Якутии масштабных спортивных соревнований, по мнению представителя федерации, отличные. "Я сам лично проводил здесь пять чемпионатов России, кубок мира. У нас всегда они проходят на высшем уровне", - добавил Юмшанов.
https://ria.ru/20230310/olenevodstvo-1856964575.html
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россия, якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Спортсмены пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Якутии

Спортсмены из пяти стран стали чемпионами турнира-мемориала Романа Дмитриева в Якутии

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/ЯСИАВ Якутии спортсмены пяти стран стали чемпионами мемориала Романа Дмитриева
В Якутии спортсмены пяти стран стали чемпионами мемориала Романа Дмитриева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/ЯСИА
В Якутии спортсмены пяти стран стали чемпионами мемориала Романа Дмитриева
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Спортсмены из пяти стран стали чемпионами турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, в котором впервые участвовали девушки, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Ранее министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов рассказал РИА Новости о том, что впервые за историю международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки-борцы. Всего на соревнованиях будут участвовать свыше 270 спортсменов, из них 83 девушки.
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На соревнование в Якутск прибыли ведущие борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, а также представители 27-ми регионов России, включая юниорскую сборную страны.
"По итогам международных соревнований по вольной борьбе среди юниоров и юниорок памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева золотые медали завоевали борцы из пяти стран - России, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Ирана. Всего было разыграно по 10 комплектов наград среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения", - рассказали в пресс-службе.
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Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Юмшанов заявил РИА Новости, что в апреле в городе Якутске состоится первенство России по вольной борьбе среди юниоров. "Турнир удался в преддверии первенства России среди юниоров до 21 года, который будет в городе Якутске 13-17 апреля. Сейчас мы увидели потенциал ребят. Участвовали сильнейшие представители разных школ... В фаворитах иранская школа борьбы. В нынешней ситуации мы изолированы, как говорится, варимся в собственном соку. И участие 12 зарубежных стран в турнире большой плюс. Мы показали, что борцы вне политики, мы всегда нуждаемся в друг друге, поддержке и внимании", - заявил Юмшанов.
Также Юмшанов отметил, что по итогам турнира можно быть уверенным - "если мужчины слабоваты, женщины поддержат". "Мы на правильном пути. Федерация вольной борьбы за пропаганду женской борьбы.У нас девчонки неплохие. Мы сегодня увидели трех чемпионок. Зрители попросили включить женскую борьбу в программу следующего турнира", - сказал собеседник.
Условия для проведения в Якутии масштабных спортивных соревнований, по мнению представителя федерации, отличные. "Я сам лично проводил здесь пять чемпионатов России, кубок мира. У нас всегда они проходят на высшем уровне", - добавил Юмшанов.
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