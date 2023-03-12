https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада - РИА Новости, 12.03.2023
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T06:27
2023-03-12T06:27
2023-03-12T06:30
владивосток
константин шестаков
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада, сообщает администрация города. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров". Он добавил, что по прогнозу сильный снег начнётся с 19.00 (12.00 мск) и "продлится минимум до 3.00 понедельника (20.00 мск воскресенья)". В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение.
https://ria.ru/20230310/vladivostok-1856903244.html
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владивосток, константин шестаков, происшествия
Владивосток, Константин Шестаков, Происшествия
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада, сообщает администрация города.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, на утро воскресенья во Владивостоке "высота снежного покрова составила 14 сантиметров".
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"Наше обращение к работодателям Владивостока: на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удаленную работу", - привели в мэрии слова главы Владивостока Константина Шестакова.
Он добавил, что по прогнозу сильный снег начнётся с 19.00 (12.00 мск) и "продлится минимум до 3.00 понедельника (20.00 мск воскресенья)".
В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение.
Во Владивостоке из-за циклона ввели свободное посещение школ 13 марта