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Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года - РИА Новости, 12.03.2023
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00:23 12.03.2023 (обновлено: 00:24 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/uis-1857281376.html
Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года
Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года - РИА Новости, 12.03.2023
Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года
Уголовно-исполнительная система (УИС) отмечает 144-ю годовщину образования, глава ФСИН РФ поздравил сотрудников ведомства с праздником. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:23
2023-03-12T00:24
общество
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовно-исполнительная система (УИС) отмечает 144-ю годовщину образования, глава ФСИН РФ поздравил сотрудников ведомства с праздником. История уголовно-исполнительной системы России началась в 1879 году, когда в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе - Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности разработки проектов законодательных актов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью. С 2004 года Главное управление исполнения наказаний Минюста России было преобразовано в отдельную Федеральную службу исполнения наказаний РФ, подведомственную министерству. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, одним из приоритетных направлений остается обновление инфраструктуры УИС. Так, был принят федеральный закон, который предусматривает создание учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с генеральной схемой размещения. Это позволит уменьшить количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных, а также перераспределить работников системы. В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится чуть более 433 тысяч человек. В России функционирует 456 исправительных колоний различного типа, 94 колонии-поселения, 51 лечебное исправительное учреждение, 23 лечебно-профилактических учреждения, 7 тюрем, 13 воспитательных колоний, 46 исправительных центров и 210 следственных изоляторов.
https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html
https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html
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общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года

УИС России исполнилось 144 года, глава ФСИН поздравил сотрудников с праздником

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовно-исполнительная система (УИС) отмечает 144-ю годовщину образования, глава ФСИН РФ поздравил сотрудников ведомства с праздником.
История уголовно-исполнительной системы России началась в 1879 году, когда в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе - Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности разработки проектов законодательных актов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью.
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С 2004 года Главное управление исполнения наказаний Минюста России было преобразовано в отдельную Федеральную службу исполнения наказаний РФ, подведомственную министерству.
По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, одним из приоритетных направлений остается обновление инфраструктуры УИС. Так, был принят федеральный закон, который предусматривает создание учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с генеральной схемой размещения. Это позволит уменьшить количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных, а также перераспределить работников системы.
«
"За прошедшие годы в нашем ведомстве произошли значительные изменения, направленные на гуманизацию исполнения наказаний, укрепление материальной базы и улучшение социально-бытовых условий в учреждениях. Накоплен уникальный опыт применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества и организации трудовой занятости осужденных. Мы будем продолжать планомерно реализовывать приоритетные проекты развития УИС и использовать имеющийся потенциал в интересах государства", - говорится в поздравлении директора ФСИН РФ Аркадия Гостева.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится чуть более 433 тысяч человек. В России функционирует 456 исправительных колоний различного типа, 94 колонии-поселения, 51 лечебное исправительное учреждение, 23 лечебно-профилактических учреждения, 7 тюрем, 13 воспитательных колоний, 46 исправительных центров и 210 следственных изоляторов.
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