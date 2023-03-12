https://ria.ru/20230312/uis-1857281376.html

Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года

Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года - РИА Новости, 12.03.2023

Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 144 года

Уголовно-исполнительная система (УИС) отмечает 144-ю годовщину образования, глава ФСИН РФ поздравил сотрудников ведомства с праздником. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:23

2023-03-12T00:23

2023-03-12T00:24

общество

россия

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовно-исполнительная система (УИС) отмечает 144-ю годовщину образования, глава ФСИН РФ поздравил сотрудников ведомства с праздником. История уголовно-исполнительной системы России началась в 1879 году, когда в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе - Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности разработки проектов законодательных актов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью. С 2004 года Главное управление исполнения наказаний Минюста России было преобразовано в отдельную Федеральную службу исполнения наказаний РФ, подведомственную министерству. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, одним из приоритетных направлений остается обновление инфраструктуры УИС. Так, был принят федеральный закон, который предусматривает создание учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с генеральной схемой размещения. Это позволит уменьшить количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных, а также перераспределить работников системы. В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится чуть более 433 тысяч человек. В России функционирует 456 исправительных колоний различного типа, 94 колонии-поселения, 51 лечебное исправительное учреждение, 23 лечебно-профилактических учреждения, 7 тюрем, 13 воспитательных колоний, 46 исправительных центров и 210 следственных изоляторов.

https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html

https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html

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общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)