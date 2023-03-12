https://ria.ru/20230312/ubiystvo-1857334762.html
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане - РИА Новости, 12.03.2023
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане
Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:30
2023-03-12T13:30
2023-03-12T15:31
происшествия
подольск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Она пояснила, что сегодня в Подольской городской больнице умер от ножевого ранения 24-летний мужчина. По данным следствия, его ударили ножом в результате конфликта, завязавшегося между посетителями ресторана.СК возбудил уголовное дело об убийстве, добавила Врадий. "Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож и другие предметы, взяты смывы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты", — сказала она.Всех участников конфликта доставили в следственный отдел, заключила Врадий.
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подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане
В Подольске во время конфликта в ресторане зарезали 24-летнего местного жителя
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале
старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Она пояснила, что сегодня в Подольской городской больнице умер от ножевого ранения 24-летний мужчина. По данным следствия, его ударили ножом в результате конфликта, завязавшегося между посетителями ресторана.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, добавила Врадий.
"Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож и другие предметы, взяты смывы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты", — сказала она.
Всех участников конфликта доставили в следственный отдел, заключила Врадий.
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