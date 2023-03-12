https://ria.ru/20230312/ubiystvo-1857334762.html

В Подольске молодого человека зарезали в ресторане

В Подольске молодого человека зарезали в ресторане - РИА Новости, 12.03.2023

В Подольске молодого человека зарезали в ресторане

Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:30

2023-03-12T13:30

2023-03-12T15:31

происшествия

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Она пояснила, что сегодня в Подольской городской больнице умер от ножевого ранения 24-летний мужчина. По данным следствия, его ударили ножом в результате конфликта, завязавшегося между посетителями ресторана.СК возбудил уголовное дело об убийстве, добавила Врадий. "Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож и другие предметы, взяты смывы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты", — сказала она.Всех участников конфликта доставили в следственный отдел, заключила Врадий.

https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф)