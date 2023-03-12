Рейтинг@Mail.ru
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 12.03.2023 (обновлено: 15:31 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ubiystvo-1857334762.html
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане - РИА Новости, 12.03.2023
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане
Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:30
2023-03-12T15:31
происшествия
подольск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Она пояснила, что сегодня в Подольской городской больнице умер от ножевого ранения 24-летний мужчина. По данным следствия, его ударили ножом в результате конфликта, завязавшегося между посетителями ресторана.СК возбудил уголовное дело об убийстве, добавила Врадий. "Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож и другие предметы, взяты смывы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты", — сказала она.Всех участников конфликта доставили в следственный отдел, заключила Врадий.
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске молодого человека зарезали в ресторане

В Подольске во время конфликта в ресторане зарезали 24-летнего местного жителя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Молодой человек получил смертельное ранение во время конфликта в одном из ресторанов в Подольске, сообщила в Telegram-канале старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Она пояснила, что сегодня в Подольской городской больнице умер от ножевого ранения 24-летний мужчина. По данным следствия, его ударили ножом в результате конфликта, завязавшегося между посетителями ресторана.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, добавила Врадий.
"Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож и другие предметы, взяты смывы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты", — сказала она.
Всех участников конфликта доставили в следственный отдел, заключила Врадий.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку
11 марта, 15:15
 
ПроисшествияПодольскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала