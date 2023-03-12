https://ria.ru/20230312/sudan-1857317939.html
Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией
Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 12.03.2023
Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией
Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:22
2023-03-12T11:22
2023-03-12T11:22
экономика
судан
россия
росгеология
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Я думаю, что это та сфера (разведки и добычи полезных ископаемых – ред.), где Судан может привлекать российские инвестиции. Мы ожидаем, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться, сегодня у нас несколько соглашений, находящихся в процессе обсуждения", - сказал Сирраджа. Он добавил, что Россия могла бы помочь в этой сфере своим опытом: традиционная добыча золота могла бы регулироваться лучше, стала бы более организованной. Ряд российских компаний, специализирующихся в области геологии и недропользования, работают в Судане: в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане входит в одну из наиболее крупных отраслей, приносящих вместе с нефтедобычей и сельхозпроизводством около 70% бюджетных поступлений. Российский государственный холдинг АО "Росгеология" завершил составление металлогенической карты Судана в интересах государственного геологического агентства. В настоящее время изучаются перспективы развития сотрудничества в области картирования территории, разведки геотермальных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий обогащения руд, модернизации принадлежащего министерству энергетики и горнорудной промышленности Судана геохимического лабораторно-исследовательского комплекса, обучения суданских специалистов. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, судан, россия, росгеология, газпромбанк
Экономика, Судан, Россия, Росгеология, Газпромбанк
Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией
Посол Сирраджа: Судан надеется на сотрудничество с Россией по добыче полезных ископаемых
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Я думаю, что это та сфера (разведки и добычи полезных ископаемых – ред.), где Судан может привлекать российские инвестиции. Мы ожидаем, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться, сегодня у нас несколько соглашений, находящихся в процессе обсуждения", - сказал Сирраджа.
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Он добавил, что Россия могла бы помочь в этой сфере своим опытом: традиционная добыча золота могла бы регулироваться лучше, стала бы более организованной.
Ряд российских компаний, специализирующихся в области геологии и недропользования, работают в Судане: в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане входит в одну из наиболее крупных отраслей, приносящих вместе с нефтедобычей и сельхозпроизводством около 70% бюджетных поступлений.
Российский государственный холдинг АО "Росгеология" завершил составление металлогенической карты Судана в интересах государственного геологического агентства. В настоящее время изучаются перспективы развития сотрудничества в области картирования территории, разведки геотермальных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий обогащения руд, модернизации принадлежащего министерству энергетики и горнорудной промышленности Судана геохимического лабораторно-исследовательского комплекса, обучения суданских специалистов.
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