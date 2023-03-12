https://ria.ru/20230312/sudan-1857317939.html

Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией

Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 12.03.2023

Посол Судана назвал сферу, в которой страна хочет сотрудничать с Россией

Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:22

2023-03-12T11:22

2023-03-12T11:22

экономика

судан

россия

росгеология

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Я думаю, что это та сфера (разведки и добычи полезных ископаемых – ред.), где Судан может привлекать российские инвестиции. Мы ожидаем, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться, сегодня у нас несколько соглашений, находящихся в процессе обсуждения", - сказал Сирраджа. Он добавил, что Россия могла бы помочь в этой сфере своим опытом: традиционная добыча золота могла бы регулироваться лучше, стала бы более организованной. Ряд российских компаний, специализирующихся в области геологии и недропользования, работают в Судане: в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане входит в одну из наиболее крупных отраслей, приносящих вместе с нефтедобычей и сельхозпроизводством около 70% бюджетных поступлений. Российский государственный холдинг АО "Росгеология" завершил составление металлогенической карты Судана в интересах государственного геологического агентства. В настоящее время изучаются перспективы развития сотрудничества в области картирования территории, разведки геотермальных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий обогащения руд, модернизации принадлежащего министерству энергетики и горнорудной промышленности Судана геохимического лабораторно-исследовательского комплекса, обучения суданских специалистов. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, судан, россия, росгеология, газпромбанк