https://ria.ru/20230312/stolknoveniya-1857416107.html

СМИ сообщили о столкновениях группировок в пригороде Триполи

СМИ сообщили о столкновениях группировок в пригороде Триполи - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ сообщили о столкновениях группировок в пригороде Триполи

По меньшей мере пять человек стали жертвами вспыхнувших столкновений между вооруженными группировками в пригороде ливийской столицы, сообщает телеканал Sky News РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T23:51

2023-03-12T23:51

2023-03-12T23:51

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триполи

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ТУНИС, 12 мар - РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами вспыхнувших столкновений между вооруженными группировками в пригороде ливийской столицы, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что стычки с применением стрелкового оружия вспыхнули в результате ссоры между двумя членами группировок в районе небольшого городка Таджура, расположенного в нескольких километрах к востоку от Триполи. "Два боевика были убиты в ходе столкновений между "Бригадой львов Таджура" и бригадой "Рахбат ад-Дуруа" в Таджуре, к востоку от Триполи", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. По данным СМИ, обе группировки формально входят в состав минобороны заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру экс-главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20230203/vagner-1849482103.html

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845714884.html

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в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон