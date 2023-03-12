СМИ сообщили о столкновениях группировок в пригороде Триполи
Sky News: около пяти человек погибли при столкновениях группировок в пригороде Триполи
© AP Photo / Yousef MuradОбстановка в Триполи
© AP Photo / Yousef Murad
Обстановка в Триполи. Архивное фото
ТУНИС, 12 мар - РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами вспыхнувших столкновений между вооруженными группировками в пригороде ливийской столицы, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Сообщается, что стычки с применением стрелкового оружия вспыхнули в результате ссоры между двумя членами группировок в районе небольшого городка Таджура, расположенного в нескольких километрах к востоку от Триполи.
"Два боевика были убиты в ходе столкновений между "Бригадой львов Таджура" и бригадой "Рахбат ад-Дуруа" в Таджуре, к востоку от Триполи", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
По данным СМИ, обе группировки формально входят в состав минобороны заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру экс-главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.