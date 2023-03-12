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Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 12.03.2023
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:32
2023-03-12T10:32
2023-03-12T10:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 7 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Николаевки уничтожен миномет 120- миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу и миномет ВСУ с расчетами под Херсоном