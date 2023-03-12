https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857311022.html

Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 12.03.2023

Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:32

2023-03-12T10:32

2023-03-12T10:32

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 7 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Николаевки уничтожен миномет 120- миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф