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Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857311022.html
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном - РИА Новости, 12.03.2023
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:32
2023-03-12T10:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 7 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Николаевки уничтожен миномет 120- миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу и миномет ВСУ с расчетами под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российской САУ "Гвоздика" в зоне проведения спецоперации
Работа российской САУ Гвоздика в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российской САУ "Гвоздика" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью в районе Днепровское артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 7 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Николаевки уничтожен миномет 120- миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 3 погибших военных ВСУ, 5 раненых".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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