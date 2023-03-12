Рейтинг@Mail.ru
NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.03.2023 (обновлено: 15:44 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/shveytsariya-1857348098.html
NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву
NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву - РИА Новости, 12.03.2023
NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву
Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить Украине, пишет газета NZZ... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:12
2023-03-12T15:44
в мире
швейцария
украина
киев
специальная военная операция на украине
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857350051_0:237:2048:1389_1920x0_80_0_0_bd145d68591ad812576f3f1de29851ed.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить Украине, пишет газета NZZ am Sonntag."Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники", — рассказал бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.По его мнению, киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры.Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт, в свою очередь, заявил, что первую партию ракетных комплексов уже демонтировали, за ней последуют еще три.По данным издания, Швейцария закупила ЗРК Rapier в 1980-х годах. В 2017 году их модернизировали, но Берн все равно принял решение списать их. Вывод оружия из эксплуатации начался в конце прошлого года.Отмечается, что, согласно постановлению швейцарских властей от 2006 года, не состоящие на вооружении иностранные системы следует прежде всего продать стране-производителю, в случае с Rapier — Великобритании. Авторы статьи полагают, что после продажи системы можно было бы передать Украине.Тем не менее в пятницу Берн заявил, что намерен придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.
https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html
https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html
швейцария
украина
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857350051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_526953601e0aad745cd28278392db00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, киев, великобритания
В мире, Швейцария, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Великобритания
NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву

NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, которые можно было бы отправить на Украину

CC BY-SA 2.0 / Nirazul / Swiss rapier missileЗенитный ракетный комплекс Rapier армии Швейцарии на авиабазе Пайерн
Зенитный ракетный комплекс Rapier армии Швейцарии на авиабазе Пайерн - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Nirazul / Swiss rapier missile
Зенитный ракетный комплекс Rapier армии Швейцарии на авиабазе Пайерн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить Украине, пишет газета NZZ am Sonntag.
"Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники", — рассказал бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.
Берн - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Швейцарии прошла акция за сохранение нейтралитета в кризисе на Украине
11 марта, 22:22
По его мнению, киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры.
Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт, в свою очередь, заявил, что первую партию ракетных комплексов уже демонтировали, за ней последуют еще три.
По данным издания, Швейцария закупила ЗРК Rapier в 1980-х годах. В 2017 году их модернизировали, но Берн все равно принял решение списать их. Вывод оружия из эксплуатации начался в конце прошлого года.
Отмечается, что, согласно постановлению швейцарских властей от 2006 года, не состоящие на вооружении иностранные системы следует прежде всего продать стране-производителю, в случае с Rapier — Великобритании. Авторы статьи полагают, что после продажи системы можно было бы передать Украине.
Тем не менее в пятницу Берн заявил, что намерен придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине
27 февраля, 20:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаКиевВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала