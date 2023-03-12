https://ria.ru/20230312/shveytsariya-1857348098.html

NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву

NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву - РИА Новости, 12.03.2023

NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК, которые можно было бы поставить Киеву

Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить Украине, пишет газета NZZ... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:12

2023-03-12T15:12

2023-03-12T15:44

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить Украине, пишет газета NZZ am Sonntag."Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники", — рассказал бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.По его мнению, киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры.Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт, в свою очередь, заявил, что первую партию ракетных комплексов уже демонтировали, за ней последуют еще три.По данным издания, Швейцария закупила ЗРК Rapier в 1980-х годах. В 2017 году их модернизировали, но Берн все равно принял решение списать их. Вывод оружия из эксплуатации начался в конце прошлого года.Отмечается, что, согласно постановлению швейцарских властей от 2006 года, не состоящие на вооружении иностранные системы следует прежде всего продать стране-производителю, в случае с Rapier — Великобритании. Авторы статьи полагают, что после продажи системы можно было бы передать Украине.Тем не менее в пятницу Берн заявил, что намерен придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.

https://ria.ru/20230311/neytralitet-1857274459.html

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

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в мире, швейцария, украина, киев, великобритания