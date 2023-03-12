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Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности - РИА Новости, 12.03.2023
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22:31 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/saakashvili-1857409553.html
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности - РИА Новости, 12.03.2023
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил британскому телеканалу Sky News, что его вес упал почти вдвое, при дальнейшем его снижении врачи прогнозируют... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:31
2023-03-12T22:31
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил британскому телеканалу Sky News, что его вес упал почти вдвое, при дальнейшем его снижении врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Телеканал отмечает, что ему было отказано в посещении политика в больнице, однако удалось передать вопросы и получить ответы через адвоката. "Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 (килограммов), врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", - написал Саакашвили. - Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль". Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе рассказал, что состояние политика ухудшается с каждым днем. По его словам, Саакашвили выглядит "как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии". Ранее независимые врачи говорили, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230227/saakashvili-1854696636.html
https://ria.ru/20230206/saakashvili-1850113841.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили заявил о риске развития у него полиорганной недостаточности

Экс-президент Грузии Саакашвили: потеря веса грозит развитием полиорганной недостаточности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил британскому телеканалу Sky News, что его вес упал почти вдвое, при дальнейшем его снижении врачи прогнозируют полиорганную недостаточность.
Телеканал отмечает, что ему было отказано в посещении политика в больнице, однако удалось передать вопросы и получить ответы через адвоката.
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"Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 (килограммов), врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", - написал Саакашвили. - Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль".
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе рассказал, что состояние политика ухудшается с каждым днем. По его словам, Саакашвили выглядит "как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии".
Ранее независимые врачи говорили, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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