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ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 12.03.2023 (обновлено: 08:27 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/rotatsiya-1857296548.html
ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР
ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023
ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Украинская армия проводит ротацию на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T07:33
2023-03-12T08:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
андрей марочко
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.На днях Марочко рассказал, что из-за больших потерь на Купянском направлении украинскому командованию приходится переукомплектовывать подразделения неподготовленными военнослужащими. По его словам, порядка 80 процентов бойцов не имеют боевого опыта, а многие даже не проходили обучение.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки поразили украинские подразделения в районах Гряниковки в Харьковской области и Розовки в ЛНР, уничтожив около 50 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".
https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html
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безопасность, украина, андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Андрей Марочко, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Марочко: украинские боевики проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМорпехи ВСУ на БМП
Морпехи ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Морпехи ВСУ на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка", — сказал он.
На днях Марочко рассказал, что из-за больших потерь на Купянском направлении украинскому командованию приходится переукомплектовывать подразделения неподготовленными военнослужащими. По его словам, порядка 80 процентов бойцов не имеют боевого опыта, а многие даже не проходили обучение.
Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки поразили украинские подразделения в районах Гряниковки в Харьковской области и Розовки в ЛНР, уничтожив около 50 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаАндрей МарочкоХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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