https://ria.ru/20230312/rotatsiya-1857296548.html

ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР

ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023

ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Украинская армия проводит ротацию на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T07:33

2023-03-12T07:33

2023-03-12T08:27

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

андрей марочко

харьковская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинская армия проводит ротацию на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.На днях Марочко рассказал, что из-за больших потерь на Купянском направлении украинскому командованию приходится переукомплектовывать подразделения неподготовленными военнослужащими. По его словам, порядка 80 процентов бойцов не имеют боевого опыта, а многие даже не проходили обучение.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки поразили украинские подразделения в районах Гряниковки в Харьковской области и Розовки в ЛНР, уничтожив около 50 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".

https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html

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безопасность, украина, андрей марочко, харьковская область, вооруженные силы украины