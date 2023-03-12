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Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции - РИА Новости, 12.03.2023
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17:41 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/rezolyutsiya-1857372174.html
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции - РИА Новости, 12.03.2023
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции
Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:41
2023-03-12T17:41
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу парламентариев, передает корреспондент РИА Новости. В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский. Таубер призвала иностранных дипломатов обратить внимание на то, что центральные власти страны не соблюдают демократических норм, преследуют оппозицию и запрещают гражданам Молдавии выражать свободно свою позицию. По словам Таубер, в воскресном митинге приняли участие порядка 30 тысяч человек. "Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, еще примерно столько же не смогли приехать в Кишинев, их остановила на въезде в Кишинев и в районах", - сказала Таубер журналистам на выходе из дома правительства. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857364249.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, игорь гросу, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Игорь Гросу, НАТО
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции

Лидер оппозиции Молдавии Таубер передала правительству принятый на митинге текст резолюции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу парламентариев, передает корреспондент РИА Новости.
В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский.
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Таубер призвала иностранных дипломатов обратить внимание на то, что центральные власти страны не соблюдают демократических норм, преследуют оппозицию и запрещают гражданам Молдавии выражать свободно свою позицию.
По словам Таубер, в воскресном митинге приняли участие порядка 30 тысяч человек.
"Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, еще примерно столько же не смогли приехать в Кишинев, их остановила на въезде в Кишинев и в районах", - сказала Таубер журналистам на выходе из дома правительства.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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