https://ria.ru/20230312/rezolyutsiya-1857372174.html
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции - РИА Новости, 12.03.2023
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции
Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:41
2023-03-12T17:41
2023-03-12T17:41
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
игорь гросу
нато
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу парламентариев, передает корреспондент РИА Новости. В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский. Таубер призвала иностранных дипломатов обратить внимание на то, что центральные власти страны не соблюдают демократических норм, преследуют оппозицию и запрещают гражданам Молдавии выражать свободно свою позицию. По словам Таубер, в воскресном митинге приняли участие порядка 30 тысяч человек. "Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, еще примерно столько же не смогли приехать в Кишинев, их остановила на въезде в Кишинев и в районах", - сказала Таубер журналистам на выходе из дома правительства. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, игорь гросу, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Игорь Гросу, НАТО
Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции
Лидер оппозиции Молдавии Таубер передала правительству принятый на митинге текст резолюции
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу парламентариев, передает корреспондент РИА Новости.
В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду
, спикера парламента Игоря Гросу
, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО
. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский.
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
Таубер призвала иностранных дипломатов обратить внимание на то, что центральные власти страны не соблюдают демократических норм, преследуют оппозицию и запрещают гражданам Молдавии выражать свободно свою позицию.
По словам Таубер, в воскресном митинге приняли участие порядка 30 тысяч человек.
"Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, еще примерно столько же не смогли приехать в Кишинев
, их остановила на въезде в Кишинев и в районах", - сказала Таубер журналистам на выходе из дома правительства.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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