https://ria.ru/20230312/rezolyutsiya-1857372174.html

Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции

Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции - РИА Новости, 12.03.2023

Лидер оппозиции Молдавии передала правительству текст резолюции

Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:41

2023-03-12T17:41

2023-03-12T17:41

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

игорь гросу

нато

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции, полицейские пропустили ее и группу парламентариев, передает корреспондент РИА Новости. В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский. Таубер призвала иностранных дипломатов обратить внимание на то, что центральные власти страны не соблюдают демократических норм, преследуют оппозицию и запрещают гражданам Молдавии выражать свободно свою позицию. По словам Таубер, в воскресном митинге приняли участие порядка 30 тысяч человек. "Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, еще примерно столько же не смогли приехать в Кишинев, их остановила на въезде в Кишинев и в районах", - сказала Таубер журналистам на выходе из дома правительства. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html

https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857364249.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, игорь гросу, нато