https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857369217.html

Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине

Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине - РИА Новости, 12.03.2023

Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине

В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:25

2023-03-12T17:25

2023-03-12T17:25

в мире

сша

украина

киев

джо байден

майкл маккол

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол. "Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился (по поводу того, какое оружие отправить Украине - ред.)", - приводит издание слова Маккола, который поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Джо Байдена. По данным газеты, которая ссылается на должностных лиц из Белого дома, в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, а также тем, что Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь.

https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, майкл маккол, владимир зеленский