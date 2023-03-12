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Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине - РИА Новости, 12.03.2023
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17:25 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857369217.html
Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине
Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине - РИА Новости, 12.03.2023
Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине
В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:25
2023-03-12T17:25
в мире
сша
украина
киев
джо байден
майкл маккол
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол. "Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился (по поводу того, какое оружие отправить Украине - ред.)", - приводит издание слова Маккола, который поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Джо Байдена. По данным газеты, которая ссылается на должностных лиц из Белого дома, в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, а также тем, что Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь.
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, майкл маккол, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Майкл Маккол, Владимир Зеленский
Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине

Конгрессмен Маккол: в Белом доме и Совбезе США расходятся по вопросу передачи оружия Киеву

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол.
"Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился (по поводу того, какое оружие отправить Украине - ред.)", - приводит издание слова Маккола, который поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Джо Байдена.
По данным газеты, которая ссылается на должностных лиц из Белого дома, в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, а также тем, что Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
10 марта, 20:23
 
В миреСШАУкраинаКиевДжо БайденМайкл МакколВладимир Зеленский
 
 
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