https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857373445.html

Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"

Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.03.2023

Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"

Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:48

2023-03-12T17:48

2023-03-12T20:25

в мире

джо байден

дмитрий песков

северный поток

авария на "северных потоках"

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых разведданых по произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN."Они (правительство США. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — пояснил журналист.По его словам, украинские ВМС могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры. "У вас должны быть люди, которые <...> являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4 <...> Они должны <...> тренироваться неделями и месяцами <...> в водах Балтийского моря", — добавил Херш.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html

https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках", россия, сша, нато, германия