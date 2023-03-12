Рейтинг@Mail.ru
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 12.03.2023 (обновлено: 20:25 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857373445.html
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.03.2023
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"
Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:48
2023-03-12T20:25
в мире
джо байден
дмитрий песков
северный поток
авария на "северных потоках"
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых разведданых по произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN."Они (правительство США. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — пояснил журналист.По его словам, украинские ВМС могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры. "У вас должны быть люди, которые &lt;...&gt; являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4 &lt;...&gt; Они должны &lt;...&gt; тренироваться неделями и месяцами &lt;...&gt; в водах Балтийского моря", — добавил Херш.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d6477d9a4af103fc53574d7378000395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках", россия, сша, нато, германия
В мире, Джо Байден, Дмитрий Песков, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия, США, НАТО, Германия
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"

Херш назвал статью NYT о "Северных потоках" попыткой США отвлечь внимание от его материала

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых разведданых по произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN.
"Они (правительство США. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — пояснил журналист.

В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, планы которой необязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

По его словам, украинские ВМС могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры.
"У вас должны быть люди, которые <...> являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4 <...> Они должны <...> тренироваться неделями и месяцами <...> в водах Балтийского моря", — добавил Херш.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
11 марта, 02:00
В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"
10 марта, 17:13
 
В миреДжо БайденДмитрий ПесковСеверный потокАвария на "Северных потоках"РоссияСШАНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала