Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"
Херш назвал статью NYT о "Северных потоках" попыткой США отвлечь внимание от его материала
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикаций СМИ о новых разведданых по произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN.
"Они (правительство США. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — пояснил журналист.
В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, планы которой необязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
По его словам, украинские ВМС могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры.
"У вас должны быть люди, которые <...> являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4 <...> Они должны <...> тренироваться неделями и месяцами <...> в водах Балтийского моря", — добавил Херш.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.