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Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
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09:54 12.03.2023 (обновлено: 17:46 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857306250.html
Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол
Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол
Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил в интервью РИА Новости, что слышал о допросах россиян на его родине, но не знает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:54
2023-03-12T17:46
в мире
россия
судан
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил в интервью РИА Новости, что слышал о допросах россиян на его родине, но не знает деталей, при этом он уверен, что расследование дела, если оно есть, будет беспристрастным. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что суданская прокуратура допросила более 30 россиян, работающих в горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd, якобы по подозрению в контрабанде золота. По информации издания, один из граждан России был арестован. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
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в мире, россия, судан
В мире, Россия, Судан
Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол

Посол в Москве пообещал, что расследование дела россиян в Судане будет беспристрастным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил в интервью РИА Новости, что слышал о допросах россиян на его родине, но не знает деталей, при этом он уверен, что расследование дела, если оно есть, будет беспристрастным.
«

"Я слышал об этом из новостей, и если дело находится в процессе предъявления обвинения, то официальные органы не могут разглашать информацию по делу, которая может помешать процессу расследования. Тем не менее я хотел бы заверить вас в честности и непредвзятости нашей судебной системы и в том, что расследование, если оно есть, будет беспристрастным", — сказал Сирраджа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что суданская прокуратура допросила более 30 россиян, работающих в горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd, якобы по подозрению в контрабанде золота. По информации издания, один из граждан России был арестован.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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