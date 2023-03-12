https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857306250.html

Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол

Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023

Расследование дела россиян в Судане будет объективным, заявил посол

Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил в интервью РИА Новости, что слышал о допросах россиян на его родине, но не знает... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:54

2023-03-12T09:54

2023-03-12T17:46

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил в интервью РИА Новости, что слышал о допросах россиян на его родине, но не знает деталей, при этом он уверен, что расследование дела, если оно есть, будет беспристрастным. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что суданская прокуратура допросила более 30 россиян, работающих в горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd, якобы по подозрению в контрабанде золота. По информации издания, один из граждан России был арестован. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, судан