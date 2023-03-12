Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:23 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/puteshestviya-1857129876.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 12.03.2023
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T06:23
2023-03-12T06:23
туризм
туризм
новости - туризм
египет
турция
абхазия
мальдивы
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764172726_0:191:2730:1727_1920x0_80_0_0_17e23e0e697231d7215ffbdffeb2ff33.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что хотя бы раз в жизни за границей побывали 72 процента из них.Почти половина (47 процентов) тех, кто был за рубежом лишь однажды, посещали Турцию. Треть (34 процента) респондентов отдыхали в Египте, а четверть (26 процентов) — в Абхазии.Турция также оказалась лидером по повторным поездкам: туда вернулся каждый третий путешественник. Четверть пользователей сообщили, что несколько раз были в Белоруссии, а 21 процент — в Германии.От четырех до десяти стран посетили 30 процентов туристов.Если бы стоимость поездки не имела значения, каждый десятый россиянин отправился бы на Мальдивы. На втором месте среди самых желанных для путешествия стран — Италия (ее доля — семь процентов), ОАЭ — на третьей строке списка (шесть процентов). По пять процентов опрошенных хотели бы попасть в Доминикану и Китай, если бы имели неограниченный бюджет на путешествие.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
египет
турция
абхазия
мальдивы
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764172726_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5f66b880f91ccd09434908b0296545d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, турция, абхазия, мальдивы, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Турция, Абхазия, Мальдивы, ОАЭ
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

МТС Travel: каждый второй опрошенный турист хотя бы раз в жизни посещал Турцию

© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Дмитрий Распопов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что хотя бы раз в жизни за границей побывали 72 процента из них.
Почти половина (47 процентов) тех, кто был за рубежом лишь однажды, посещали Турцию. Треть (34 процента) респондентов отдыхали в Египте, а четверть (26 процентов) — в Абхазии.
Турция также оказалась лидером по повторным поездкам: туда вернулся каждый третий путешественник. Четверть пользователей сообщили, что несколько раз были в Белоруссии, а 21 процент — в Германии.
От четырех до десяти стран посетили 30 процентов туристов.
Если бы стоимость поездки не имела значения, каждый десятый россиянин отправился бы на Мальдивы. На втором месте среди самых желанных для путешествия стран — Италия (ее доля — семь процентов), ОАЭ — на третьей строке списка (шесть процентов). По пять процентов опрошенных хотели бы попасть в Доминикану и Китай, если бы имели неограниченный бюджет на путешествие.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
24 декабря 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетТурцияАбхазияМальдивыОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала