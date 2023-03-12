https://ria.ru/20230312/puteshestviya-1857129876.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 12.03.2023
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T06:23
2023-03-12T06:23
2023-03-12T06:23
туризм
туризм
новости - туризм
египет
турция
абхазия
мальдивы
оаэ
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что хотя бы раз в жизни за границей побывали 72 процента из них.Почти половина (47 процентов) тех, кто был за рубежом лишь однажды, посещали Турцию. Треть (34 процента) респондентов отдыхали в Египте, а четверть (26 процентов) — в Абхазии.Турция также оказалась лидером по повторным поездкам: туда вернулся каждый третий путешественник. Четверть пользователей сообщили, что несколько раз были в Белоруссии, а 21 процент — в Германии.От четырех до десяти стран посетили 30 процентов туристов.Если бы стоимость поездки не имела значения, каждый десятый россиянин отправился бы на Мальдивы. На втором месте среди самых желанных для путешествия стран — Италия (ее доля — семь процентов), ОАЭ — на третьей строке списка (шесть процентов). По пять процентов опрошенных хотели бы попасть в Доминикану и Китай, если бы имели неограниченный бюджет на путешествие.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
египет
турция
абхазия
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оаэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, турция, абхазия, мальдивы, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Турция, Абхазия, Мальдивы, ОАЭ
Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
МТС Travel: каждый второй опрошенный турист хотя бы раз в жизни посещал Турцию