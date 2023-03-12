https://ria.ru/20230312/puteshestviya-1857129876.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж - РИА Новости, 12.03.2023

Названы самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T06:23

2023-03-12T06:23

2023-03-12T06:23

туризм

туризм

новости - туризм

египет

турция

абхазия

мальдивы

оаэ

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны выбирают для путешествий, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что хотя бы раз в жизни за границей побывали 72 процента из них.Почти половина (47 процентов) тех, кто был за рубежом лишь однажды, посещали Турцию. Треть (34 процента) респондентов отдыхали в Египте, а четверть (26 процентов) — в Абхазии.Турция также оказалась лидером по повторным поездкам: туда вернулся каждый третий путешественник. Четверть пользователей сообщили, что несколько раз были в Белоруссии, а 21 процент — в Германии.От четырех до десяти стран посетили 30 процентов туристов.Если бы стоимость поездки не имела значения, каждый десятый россиянин отправился бы на Мальдивы. На втором месте среди самых желанных для путешествия стран — Италия (ее доля — семь процентов), ОАЭ — на третьей строке списка (шесть процентов). По пять процентов опрошенных хотели бы попасть в Доминикану и Китай, если бы имели неограниченный бюджет на путешествие.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

египет

турция

абхазия

мальдивы

оаэ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, турция, абхазия, мальдивы, оаэ