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Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиционные проекты - РИА Новости, 12.03.2023
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19:31 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/proekty-1857389197.html
Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиционные проекты
Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиционные проекты - РИА Новости, 12.03.2023
Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиционные проекты
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:31
2023-03-12T19:31
в мире
иран
белоруссия
тегеран (город)
сергей алейник
александр лукашенко
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя странами и инвестиционное сотрудничество, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ожидается подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном и ряда международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса. "В Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран президента Республики Беларусь состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы дипломатических ведомств Белоруссии и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений. "Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении. Согласно ему, стороны определили "совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес".
https://ria.ru/20230309/shos-1856699634.html
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в мире, иран, белоруссия, тегеран (город), сергей алейник, александр лукашенко
В мире, Иран, Белоруссия, Тегеран (город), Сергей Алейник, Александр Лукашенко
Главы МИД Белоруссии и Ирана обсудили торговлю и инвестиционные проекты

Главы МИД Белоруссии и Ирана Алейник и Абдоллахиан обсудили торгово-инвестиционные проекты

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Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя странами и инвестиционное сотрудничество, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ожидается подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном и ряда международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.
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"В Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран президента Республики Беларусь состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы дипломатических ведомств Белоруссии и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.
"Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Согласно ему, стороны определили "совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес".
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В миреИранБелоруссияТегеран (город)Сергей АлейникАлександр Лукашенко
 
 
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