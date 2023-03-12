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В ЛНР три мирных жителя погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 12.03.2023 (обновлено: 18:03 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/postradavshie-1857353854.html
В ЛНР три мирных жителя погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ
В ЛНР три мирных жителя погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023
В ЛНР три мирных жителя погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ
Три мирных жителя погибли, девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками автостанции в Перевальске, сообщили в представительстве республики в Совместном РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:43
2023-03-12T18:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками автостанции в Перевальске, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По предварительной информации, в результате обстрела автостанции "Алчевск АС-1" в городе Перевальск погибло три мирных жителя, и 9 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее в представительстве информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ЛНР три мирных жителя погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ

При обстреле Перевальска в ЛНР три мирных жителя погибли, девять пострадали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске
Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками автостанции в Перевальске, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По предварительной информации, в результате обстрела автостанции "Алчевск АС-1" в городе Перевальск погибло три мирных жителя, и 9 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее в представительстве информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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