https://ria.ru/20230312/pokhorony-1857314087.html
Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев
Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев - РИА Новости, 12.03.2023
Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев
Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон украинского националиста Дмитрия Коцюбайло с позывным Да... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:53
2023-03-12T10:53
2023-03-12T12:43
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санна марин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон украинского националиста Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи."Премьер-министр Финляндии присутствует на похоронах бойца "Правого сектора"*. Вот вам и скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм", — сыронизировал один из комментаторов."Подходящий конец для палача. Вы все будете там", — добавил второй."Нельзя позволить вовлечь нас в эту трясину", — написал еще один читатель."Зеленский опять выпрашивал деньги?" — задались вопросом пользователи."Ставлю на то, что вместо этого Зеленский хотел бы выступать на "Оскаре", — выразил уверенность читатель."Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе"*, организации, в которой он состоял", — заключили участники дискуссии.Одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло ликвидировали 7 марта под Артемовском. Он был известен, в частности, шуткой про то, что держит домашнего волка, которого "кормят костями русскоязычных детей". Похороны Коцюбайло состоялись 10 марта, на них присутствовали, помимо Марин, президент Владимир Зеленский и верховное командование ВСУ.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230307/lider-1856496598.html
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в мире, финляндия, украина, россия, правый сектор, санна марин
В мире, Финляндия, Украина, Россия, Правый сектор, Санна Марин
Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев
Читатели DM осудили финского премьера Марин за посещение похорон боевика "Правого сектора"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон украинского националиста Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.
"Премьер-министр Финляндии присутствует на похоронах бойца "Правого сектора"*. Вот вам и скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм", — сыронизировал один из комментаторов.
"Подходящий конец для палача. Вы все будете там", — добавил второй.
"Нельзя позволить вовлечь нас в эту трясину", — написал еще один читатель.
Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ
"Зеленский опять выпрашивал деньги?" — задались вопросом пользователи.
"Ставлю на то, что вместо этого Зеленский хотел бы выступать на "Оскаре", — выразил уверенность читатель.
"Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе"*, организации, в которой он состоял", — заключили участники дискуссии.
Одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло ликвидировали 7 марта под Артемовском. Он был известен, в частности, шуткой про то, что держит домашнего волка, которого "кормят костями русскоязычных детей". Похороны Коцюбайло состоялись 10 марта, на них присутствовали, помимо Марин, президент Владимир Зеленский и верховное командование ВСУ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*