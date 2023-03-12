https://ria.ru/20230312/pokhorony-1857314087.html

Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев

Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев - РИА Новости, 12.03.2023

Поступок премьера Финляндии на Украине вызвал шок у британцев

Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон украинского националиста Дмитрия Коцюбайло с позывным Да... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:53

2023-03-12T10:53

2023-03-12T12:43

в мире

финляндия

украина

россия

правый сектор

санна марин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail жестко раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон украинского националиста Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи."Премьер-министр Финляндии присутствует на похоронах бойца "Правого сектора"*. Вот вам и скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм", — сыронизировал один из комментаторов."Подходящий конец для палача. Вы все будете там", — добавил второй."Нельзя позволить вовлечь нас в эту трясину", — написал еще один читатель."Зеленский опять выпрашивал деньги?" — задались вопросом пользователи."Ставлю на то, что вместо этого Зеленский хотел бы выступать на "Оскаре", — выразил уверенность читатель."Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе"*, организации, в которой он состоял", — заключили участники дискуссии.Одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло ликвидировали 7 марта под Артемовском. Он был известен, в частности, шуткой про то, что держит домашнего волка, которого "кормят костями русскоязычных детей". Похороны Коцюбайло состоялись 10 марта, на них присутствовали, помимо Марин, президент Владимир Зеленский и верховное командование ВСУ.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230307/lider-1856496598.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html

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в мире, финляндия, украина, россия, правый сектор, санна марин