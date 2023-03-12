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Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер - РИА Новости, 13.03.2023
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17:14 12.03.2023 (обновлено: 14:25 13.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857542208.html
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер - РИА Новости, 13.03.2023
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер
Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-12T17:14
2023-03-13T14:25
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москва
погода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ). "В столице вновь зафиксирован переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КГХ. Отмечается, что в городе сохраняется сильный ветер, так что пешеходов просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и "проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями". Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что 12 марат в Москве ожидается сильная гололедица, толщина ледяного панциря может составить до 10 миллиметров.
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москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы

Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка идет по Никитскому бульвару в Москве во время гололедицы
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве во время гололедицы - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве во время гололедицы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ).
"В столице вновь зафиксирован переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КГХ.
Отмечается, что в городе сохраняется сильный ветер, так что пешеходов просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и "проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что 12 марат в Москве ожидается сильная гололедица, толщина ледяного панциря может составить до 10 миллиметров.
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