https://ria.ru/20230312/pogoda-1857542208.html
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер - РИА Новости, 13.03.2023
Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер
Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-12T17:14
2023-03-12T17:14
2023-03-13T14:25
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ). "В столице вновь зафиксирован переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КГХ. Отмечается, что в городе сохраняется сильный ветер, так что пешеходов просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и "проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями". Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что 12 марат в Москве ожидается сильная гололедица, толщина ледяного панциря может составить до 10 миллиметров.
https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы