https://ria.ru/20230312/pogoda-1857542208.html

Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер

Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер - РИА Новости, 13.03.2023

Температура в Москве снова упала ниже нуля, появляется гололедица и ветер

Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-12T17:14

2023-03-12T17:14

2023-03-13T14:25

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в Москве опустилась ниже нуля градусов, на дорогах появляется гололедица, сохраняется сильный ветер, сообщает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ). "В столице вновь зафиксирован переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КГХ. Отмечается, что в городе сохраняется сильный ветер, так что пешеходов просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и "проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями". Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что 12 марат в Москве ожидается сильная гололедица, толщина ледяного панциря может составить до 10 миллиметров.

https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, городское хозяйство москвы