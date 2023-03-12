https://ria.ru/20230312/pogoda-1857379262.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:27
2023-03-12T18:27
2023-03-12T20:51
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны все еще преждевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг очередная фронтальная система испортит погоду: пройдут осадки преимущественно в виде дождя, ночью минус один — плюс четыре, днем плюс три-восемь", — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 сантиметров до 25. Также в четверг вернутся в норму показания барометров. Он пояснил, что первая половина недели ожидается ветреной. "Понедельник стартует с похолодания, ночью минус три-восемь, днем минус четыре — плюс один, пройдут небольшие мозаичные заряды снега, на дорогах гололедица", — рассказал Тишковец. Он добавил, что во вторник по столице промчится теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми тучами. Днем температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В среду небо очистится от облаков. В ночные часы будет минус три — плюс два градуса, после полудня — до плюс двух до семи, что на пять градусов выше нормы, отметил собеседник агентства. "В пятницу холодный фронт принесет за собой скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе. Минимальная температура составит минус два — плюс три градуса, максимальная — от нуля до плюс пяти", — рассказал Тишковец. По словам синоптика, в конце марта и в апреле прогнозируются неоднократные возвраты холодов, а значит, ожидание скорого наступления весны пока преждевременно.
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Синоптик Тишковец: температура в Москве в четверг достигнет восьми градусов тепла
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны все еще преждевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг очередная фронтальная система испортит погоду: пройдут осадки преимущественно в виде дождя, ночью минус один — плюс четыре, днем плюс три-восемь", — рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 сантиметров до 25. Также в четверг вернутся в норму показания барометров. Он пояснил, что первая половина недели ожидается ветреной. "Понедельник стартует с похолодания, ночью минус три-восемь, днем минус четыре — плюс один, пройдут небольшие мозаичные заряды снега, на дорогах гололедица", — рассказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник по столице промчится теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми тучами. Днем температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В среду небо очистится от облаков. В ночные часы будет минус три — плюс два градуса, после полудня — до плюс двух до семи, что на пять градусов выше нормы, отметил собеседник агентства. "В пятницу холодный фронт принесет за собой скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе. Минимальная температура составит минус два — плюс три градуса, максимальная — от нуля до плюс пяти", — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в конце марта и в апреле прогнозируются неоднократные возвраты холодов, а значит, ожидание скорого наступления весны пока преждевременно.
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