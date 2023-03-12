Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 12.03.2023 (обновлено: 20:51 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857379262.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:27
2023-03-12T20:51
общество
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны все еще преждевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг очередная фронтальная система испортит погоду: пройдут осадки преимущественно в виде дождя, ночью минус один — плюс четыре, днем плюс три-восемь", — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 сантиметров до 25. Также в четверг вернутся в норму показания барометров. Он пояснил, что первая половина недели ожидается ветреной. "Понедельник стартует с похолодания, ночью минус три-восемь, днем минус четыре — плюс один, пройдут небольшие мозаичные заряды снега, на дорогах гололедица", — рассказал Тишковец. Он добавил, что во вторник по столице промчится теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми тучами. Днем температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В среду небо очистится от облаков. В ночные часы будет минус три — плюс два градуса, после полудня — до плюс двух до семи, что на пять градусов выше нормы, отметил собеседник агентства. "В пятницу холодный фронт принесет за собой скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе. Минимальная температура составит минус два — плюс три градуса, максимальная — от нуля до плюс пяти", — рассказал Тишковец. По словам синоптика, в конце марта и в апреле прогнозируются неоднократные возвраты холодов, а значит, ожидание скорого наступления весны пока преждевременно.
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: температура в Москве в четверг достигнет восьми градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в столице в предстоящий четверг достигнет восьми градусов тепла, сугробы подтают с 39 до 25 сантиметров, однако ожидать скорого наступления весны все еще преждевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг очередная фронтальная система испортит погоду: пройдут осадки преимущественно в виде дождя, ночью минус один — плюс четыре, днем плюс три-восемь", — рассказал Тишковец.
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды
Вчера, 12:51
Синоптик отметил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 сантиметров до 25. Также в четверг вернутся в норму показания барометров. Он пояснил, что первая половина недели ожидается ветреной. "Понедельник стартует с похолодания, ночью минус три-восемь, днем минус четыре — плюс один, пройдут небольшие мозаичные заряды снега, на дорогах гололедица", — рассказал Тишковец.
Он добавил, что во вторник по столице промчится теплый атмосферный фронт, сопровождаемый снеговыми тучами. Днем температура составит от нуля до плюс пяти градусов. В среду небо очистится от облаков. В ночные часы будет минус три — плюс два градуса, после полудня — до плюс двух до семи, что на пять градусов выше нормы, отметил собеседник агентства. "В пятницу холодный фронт принесет за собой скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе. Минимальная температура составит минус два — плюс три градуса, максимальная — от нуля до плюс пяти", — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в конце марта и в апреле прогнозируются неоднократные возвраты холодов, а значит, ожидание скорого наступления весны пока преждевременно.
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные
Вчера, 17:42
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала