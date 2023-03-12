https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html

Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные

Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные - РИА Новости, 12.03.2023

Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные

Погожие весенние дни ждут москвичей в предстоящие выходные, днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:42

2023-03-12T17:42

2023-03-12T17:48

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Погожие весенние дни ждут москвичей в предстоящие выходные, днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему москвичей и жителей региона ждут погожие весенние деньки. В темное время суток будет слегка подмораживать до 0-минус 5, а днем мартовское солнце прогреет воздух до плюс 2-7 градусов", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

москва

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"