https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные
Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные
Погожие весенние дни ждут москвичей в предстоящие выходные, днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:42
2023-03-12T17:42
2023-03-12T17:48
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Погожие весенние дни ждут москвичей в предстоящие выходные, днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему москвичей и жителей региона ждут погожие весенние деньки. В темное время суток будет слегка подмораживать до 0-минус 5, а днем мартовское солнце прогреет воздух до плюс 2-7 градусов", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали весеннюю погоду в следующие выходные
Синоптик Тишковец пообещал москвичам до семи градусов тепла в предстоящие выходные
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Погожие весенние дни ждут москвичей в предстоящие выходные, днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему москвичей и жителей региона ждут погожие весенние деньки. В темное время суток будет слегка подмораживать до 0-минус 5, а днем мартовское солнце прогреет воздух до плюс 2-7 градусов", - рассказал Тишковец.
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