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Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 12.03.2023 (обновлено: 19:30 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/perevalsk-1857388704.html
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек - РИА Новости, 12.03.2023
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек
Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек, сообщила министр... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:27
2023-03-12T19:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Ранее в воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по Перевальску ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли и девять, в том числе дети, получили ранения."Обстрел остановки общественного транспорта унес жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в лечебные учреждения им будет оказана вся необходимая помощь", - написала Пащенко в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html
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луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек

Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле Перевальска увеличилось до 16 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске
Воронка от разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Воронка от разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее в воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по Перевальску ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли и девять, в том числе дети, получили ранения.
"Обстрел остановки общественного транспорта унес жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в лечебные учреждения им будет оказана вся необходимая помощь", - написала Пащенко в телеграм-канале.
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