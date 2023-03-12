https://ria.ru/20230312/perevalsk-1857388704.html

Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек

Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек - РИА Новости, 12.03.2023

Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 16 человек

Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек, сообщила министр... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:27

2023-03-12T19:27

2023-03-12T19:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Ранее в воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по Перевальску ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли и девять, в том числе дети, получили ранения."Обстрел остановки общественного транспорта унес жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в лечебные учреждения им будет оказана вся необходимая помощь", - написала Пащенко в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html

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луганская народная республика, сцкк, происшествия