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Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 12.03.2023 (обновлено: 18:03 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/perevalsk-1857367000.html
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек - РИА Новости, 12.03.2023
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек
Количество мирных жителей, раненых в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 11 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:12
2023-03-12T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненых в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 11 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли и девять, включая детей, получили ранения."По полученной информации, по состоянию на 16.00, в результате удара по автостанции Перевальска, погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек

Марочко: число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР увеличилось до 11 человек

© Фото : @LPR_JCCC/TelegramПоследствия обстрела города Перевальск
Последствия обстрела города Перевальск - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : @LPR_JCCC/Telegram
Последствия обстрела города Перевальск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненых в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 11 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли и девять, включая детей, получили ранения.
"По полученной информации, по состоянию на 16.00, в результате удара по автостанции Перевальска, погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети", - сказал Марочко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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12 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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