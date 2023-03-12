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Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 12.03.2023
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21:46 12.03.2023 (обновлено: 21:53 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pereimenovanie-1857405202.html
Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины
Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 12.03.2023
Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная, но нужны консультации с экспертами. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:46
2023-03-12T21:53
в мире
россия
украина
александр ткаченко (протоиерей)
денис шмыгаль
борис чернышов (депутат)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная, но нужны консультации с экспертами. "Будем говорить с экспертами. Очевидно, что (предложение переименовать РФ в Московию – ред.) имеет историческое основание… Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты", - сказал Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона. Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина "Московия" была зарегистрирована на сайте Зеленского в конце ноября 2022 года и по состоянию на 14 февраля 2023 набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В ответ на петицию Владимир Зеленский Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857222102.html
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в мире, россия, украина, александр ткаченко (протоиерей), денис шмыгаль, борис чернышов (депутат), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Денис Шмыгаль, Борис Чернышов (депутат), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, ЛДПР
Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины

Глава Минкульта Украины Ткаченко: переименование России имеет историческое основание

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры Украины Александр Ткаченко
Министр культуры Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная, но нужны консультации с экспертами.
"Будем говорить с экспертами. Очевидно, что (предложение переименовать РФ в Московию – ред.) имеет историческое основание… Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты", - сказал Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России
11 марта, 15:11
Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина "Московия" была зарегистрирована на сайте Зеленского в конце ноября 2022 года и по состоянию на 14 февраля 2023 набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В ответ на петицию Владимир Зеленский Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
11 марта, 15:28
 
В миреРоссияУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Денис ШмыгальБорис Чернышов (депутат)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФЛДПР
 
 
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