https://ria.ru/20230312/pereimenovanie-1857405202.html

Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины

Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины - РИА Новости, 12.03.2023

Переименование России имеет историческое основание, заявил Минкульт Украины

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная, но нужны консультации с экспертами. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:46

2023-03-12T21:46

2023-03-12T21:53

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украина

александр ткаченко (протоиерей)

денис шмыгаль

борис чернышов (депутат)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная, но нужны консультации с экспертами. "Будем говорить с экспертами. Очевидно, что (предложение переименовать РФ в Московию – ред.) имеет историческое основание… Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты", - сказал Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона. Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина "Московия" была зарегистрирована на сайте Зеленского в конце ноября 2022 года и по состоянию на 14 февраля 2023 набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В ответ на петицию Владимир Зеленский Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857222102.html

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html

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в мире, россия, украина, александр ткаченко (протоиерей), денис шмыгаль, борис чернышов (депутат), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, лдпр