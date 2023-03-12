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Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом - РИА Новости, 12.03.2023
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22:16 12.03.2023 (обновлено: 22:25 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/otnosheniya-1857408087.html
Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом
Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом - РИА Новости, 12.03.2023
Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом
Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом, сообщает МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:16
2023-03-12T22:25
в мире
никарагуа
ватикан
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МЕХИКО, 12 мар – РИА Новости. Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом, сообщает МИД латиноамериканской страны."Правительство Никарагуа вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа", - говорится в сообщении.Причины приостановки отношений в нем не указаны.Вместе с тем ранее Папа Римский Франциск в интервью новостному порталу Infobae, говоря о Никарагуа, сравнил управление этой латиноамериканской страной с "грубой диктатурой" и подверг критике преследование священнослужителей.
https://ria.ru/20230312/katolikov-1857121164.html
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в мире, никарагуа, ватикан
В мире, Никарагуа, Ватикан
Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом

МИД Никарагуа приостановил дипотношения с Ватиканом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 мар – РИА Новости. Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом, сообщает МИД латиноамериканской страны.
"Правительство Никарагуа вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа", - говорится в сообщении.
Причины приостановки отношений в нем не указаны.
Вместе с тем ранее Папа Римский Франциск в интервью новостному порталу Infobae, говоря о Никарагуа, сравнил управление этой латиноамериканской страной с "грубой диктатурой" и подверг критике преследование священнослужителей.
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