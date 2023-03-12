https://ria.ru/20230312/okruzhenie-1857364883.html

Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске

Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023

Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске

Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:59

2023-03-12T16:59

2023-03-12T19:38

специальная военная операция на украине

артемовск

дебальцево

донецкая народная республика

безопасность

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856301212_642:492:2600:1593_1920x0_80_0_0_8c56cb3caf82f3ba0723d06fa0202c21.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ"."Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. <...> Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну", — рассказал он.По словам военного, в Артемовске идет борьба за каждый переулок. "Тяжело удерживать каждый дом. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров", — пояснил Ярославский.В воскресенье днем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне Артемовска выгодные позиции. Это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии, добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

артемовск

дебальцево

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, дебальцево, донецкая народная республика, безопасность, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика