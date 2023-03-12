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Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 12.03.2023 (обновлено: 19:38 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/okruzhenie-1857364883.html
Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске
Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске
Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:59
2023-03-12T19:38
специальная военная операция на украине
артемовск
дебальцево
донецкая народная республика
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ"."Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. &lt;...&gt; Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну", — рассказал он.По словам военного, в Артемовске идет борьба за каждый переулок. "Тяжело удерживать каждый дом. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров", — пояснил Ярославский.В воскресенье днем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне Артемовска выгодные позиции. Это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии, добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html
артемовск
дебальцево
донецкая народная республика
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артемовск, дебальцево, донецкая народная республика, безопасность, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске

Командир ВСУ Ярославский предупредил об окружении войск в Артемовске, как в Дебальцево

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
"Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. <...> Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну", — рассказал он.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. Дебальцевский котел стал ареной жестоких боев.

По словам военного, в Артемовске идет борьба за каждый переулок.
"Тяжело удерживать каждый дом. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров", — пояснил Ярославский.
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В воскресенье днем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне Артемовска выгодные позиции. Это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии, добавил он.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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