Украинский командир сообщил о бедственном положении ВСУ в Артемовске
Командир ВСУ Ярославский предупредил об окружении войск в Артемовске, как в Дебальцево
© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске могут оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
"Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. <...> Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну", — рассказал он.
В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. Дебальцевский котел стал ареной жестоких боев.
По словам военного, в Артемовске идет борьба за каждый переулок.
"Тяжело удерживать каждый дом. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров", — пояснил Ярославский.
В воскресенье днем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне Артемовска выгодные позиции. Это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии, добавил он.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
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