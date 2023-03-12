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Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей - РИА Новости, 12.03.2023
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12:39 12.03.2023 (обновлено: 15:35 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/obvinenie-1857328407.html
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей - РИА Новости, 12.03.2023
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:39
2023-03-12T15:35
омск
омская область
происшествия
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь. "По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники. Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках. По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html
омск
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омск, омская область, происшествия
Омск, Омская область, Происшествия
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

Настоятеля храма из Омска обвинили в развратных действиях в отношении детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.
Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь.
"По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники.
Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках.
По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.
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ОмскОмская областьПроисшествия
 
 
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