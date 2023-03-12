https://ria.ru/20230312/obvinenie-1857328407.html

Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей - РИА Новости, 12.03.2023

Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:39

2023-03-12T12:39

2023-03-12T15:35

омск

омская область

происшествия

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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь. "По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники. Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках. По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html

омск

омская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омск, омская область, происшествия