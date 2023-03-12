https://ria.ru/20230312/obvinenie-1857328407.html
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей - РИА Новости, 12.03.2023
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:39
2023-03-12T12:39
2023-03-12T15:35
омск
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь. "По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники. Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках. По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, происшествия
Омск, Омская область, Происшествия
Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
Настоятеля храма из Омска обвинили в развратных действиях в отношении детей
ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.
Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь.
"По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники.
Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках.
По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.
Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой