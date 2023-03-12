В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждет оружие от Запада для наступления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина занимается планированием наступательной операции, заявила в интервью вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, добавив, что Киев ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявил о подготовке к контрнаступлению.
"Планирование этой операции уже началось", - отметила Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe.
Однако, добавила она, контрнаступление не начнется, пока Киев считает недостаточным количество имеющихся оружия и боеприпасов. По словам вице-премьера Украины, чтобы не отправлять солдат "к позициям русских с пустыми руками", войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря, ранее сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.