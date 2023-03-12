Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 12.03.2023 (обновлено: 14:48 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/nastuplenie-1857343697.html
В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления
В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления - РИА Новости, 12.03.2023
В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления
Украина занимается планированием наступательной операции, заявила в интервью вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:42
2023-03-12T14:48
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
ольга стефанишина
сергей лавров
алексей резников
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_ac26ab1ffdbe0f352a47473f4453a32c.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина занимается планированием наступательной операции, заявила в интервью вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, добавив, что Киев ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявил о подготовке к контрнаступлению. "Планирование этой операции уже началось", - отметила Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe. Однако, добавила она, контрнаступление не начнется, пока Киев считает недостаточным количество имеющихся оружия и боеприпасов. По словам вице-премьера Украины, чтобы не отправлять солдат "к позициям русских с пустыми руками", войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря, ранее сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c680a2e6c7f96e3ff322bcc6506b652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, ольга стефанишина, сергей лавров, алексей резников, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Ольга Стефанишина, Сергей Лавров, Алексей Резников, НАТО, В мире
В Киеве заявили, что ждут оружие от Запада для наступления

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждет оружие от Запада для наступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина занимается планированием наступательной операции, заявила в интервью вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, добавив, что Киев ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявил о подготовке к контрнаступлению.
"Планирование этой операции уже началось", - отметила Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimacnhe.
Однако, добавила она, контрнаступление не начнется, пока Киев считает недостаточным количество имеющихся оружия и боеприпасов. По словам вице-премьера Украины, чтобы не отправлять солдат "к позициям русских с пустыми руками", войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря, ранее сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
10 марта, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияОльга СтефанишинаСергей ЛавровАлексей РезниковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала